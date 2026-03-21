Tato zábavná hra je nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Musíte si ale pospíšit

Nevíte, co s načatým víkendem? Pokud jste fanoušky videoher, pak jsme vám dost možná program právě našli. Epic Games Store totiž právě rozdává zábavnou hru Electrician Simulator zcela zdarma a věřte, že jakmile se do jí pustíte, dost možná vám ukradne spoustu hodin, aniž byste si to vůbec uvědomili.
Fotogalerie
Pokud jste si někdy říkali, jaké to vlastně je být elektrikářem, ale zároveň jste neměli chuť riskovat vlastní pojistky doma, Electrician Simulator vám na to dá poměrně zajímavou odpověď. Tahle nenápadná simulace vás totiž hodí přímo do role řemeslníka, který místo epických soubojů řeší zásuvky, rozvody a rozbité spotřebiče, což zní možná obyčejně, ale ve výsledku to funguje překvapivě dobře. Postupně přijímáte zakázky, opravujete zařízení, taháte kabely a snažíte se nedělat chyby, protože elektřina vám tady nic neodpustí.
Hra se přitom nesoustředí jen na samotnou práci, ale i na příběh zákazníků a budování vlastní dílny, kde rozebíráte a opravujete různé přístroje do posledního šroubku. Nechybí ani postupné odemykání nových nástrojů a zakázek, takže se pořád máte kam posouvat a stereotyp jen tak nepřijde. Zajímavé je, že i přes relativně jednoduchý koncept dokáže hra působit docela realisticky, a to hlavně díky důrazu na detaily a postupy, které se blíží skutečné praxi. Ve finále tak jde o jeden z těch titulů, které si vás nezískají na první pohled, ale jakmile mu dáte šanci, dokáže vás překvapivě snadno vtáhnout. A přesně v tom je jeho největší síla.
Pokud vás tehdy hra láká, můžete si jí přidat do své herní knihovny v rámci launcheru Epic Games Store. Zdarma bude k dispozici až do příštího čtvrtka 15:59, takže času na přidání je zatím spousta.