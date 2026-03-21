Audio Video Show 2026 v Praze ukázala sestavu za 44 milionů korun a další skvosty

Pokud jste nestihli navštívit letošní Audio Video Show 2026, můžete se na ni podívat v následující galerii, kterou nafotil náš kamarád a vystavovatel Matěj Kratochvíl z Perfect Sound Group. Podle jeho vlasntích slov se letos výstava odehrávala v jasném trendu streamingu, ale zvuk se pouštěl také z prémiových gramofonů. Výstava byla rozdělena na tři patra, přičemž v jednom se nacházelo pouze pár expozic, druhé patro pak patřilo velkým sestavám a třetí patro bylo již tradičně v hotelových pokojích, kde se objevovali především jednotlivé komponenty nebo menší sestavy. Během pátku a soboty navštívilo výstavu přes 3000 návštěvníků, kteřé měli možnost vidět kousky od jednotek tisíc, přes jednotky milionů až po nejražší soustavu, která byla na stánku společnosti Dream Audio a její celková hodnota se vyšplhala na 44 milionů korun.