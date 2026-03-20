Odešla jedna z největších ikon akčního žánru. Ve věku 86 let zemřel Chuck Norris, jehož jméno se nesmazatelně zapsalo nejen do filmové historie, ale i do popkultury jako takové. Smutnou zprávu potvrdil jeho oficiální facebookový účet. Norris přitom nezačínal jako sebevědomý hrdina, jak ho známe z obrazovek, ale jako spíše tichý a uzavřený mladík z Oklahoma. Zlom přišel až po vstupu do armády, kde se během služby v Jižní Korea dostal k bojovým uměním, která mu doslova změnila život a otevřela dveře k pozdější slávě.
Z bojovníka se postupně stal herec, kterého do Hollywoodu nasměroval mimo jiné Steve McQueen. První výrazný moment přišel ve filmu Cesta draka, kde se postavil proti Bruce Lee. Následovala série akčních snímků, které z něj udělaly hvězdu osmdesátých let, ať už šlo o Delta Force nebo Osamělého vlka McQuadea. Pro většinu lidí ale zůstane navždy spojený hlavně se seriálem Walker, Texas Ranger. Kariéru definitivně uzavřel po návratu ve filmu Expendables: Postradatelní 2, kde se potkal s dalšími legendami žánru.
Odpočívejte v pokoji, Walkere, Texas Rangere