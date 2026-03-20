Steam spustil brutální výprodej: tyhle hry koupíte za pár korun!

Steam spustil jeden z největších výprodejů roku a některé ceny jsou až absurdně nízké. Legendární hry teď koupíte doslova za pár korun – třeba Metro za 1 $ nebo Call of Duty za 6,49 $. Tohle se navíc nemusí dlouho opakovat.
To nejzajímavější? Výrazně zlevněné nejsou jen starší hry, ale i velké AAA tituly, které si i dnes drží vysokou kvalitu a nabídnou desítky hodin zábavy. Při procházení aktuálních slev narazíte na nabídky, které jsou na poměry herního trhu až překvapivě nízké – v některých případech jde dokonce o historicky nejnižší ceny.
Nejzajímavější slevy na Steamu
- Metro Last Light Redux za cca 1 $
- Tom Clancy’s The Division 2 za zhruba 3 $
- Call of Duty: Modern Warfare za 6,49 $
- Resident Evil 3 za necelých 4,99 $
Právě tyto nabídky dělají z aktuální akce ideální příležitost doplnit si knihovnu o hry, které jste dlouho odkládali. Steam navíc tradičně nabízí i kategorii „Great Deals“, která sdružuje ty nejvýraznější slevy napříč platformou.
Objevují se zde i novější tituly jako Warhammer 40,000: Space Marine 2, které běžně pod podobnou cenovou hranici klesají jen výjimečně. Jarní výprodej patří dlouhodobě mezi největší sezónní akce, které Valve pořádá, a každoročně přitahuje miliony hráčů.
Co nyní na Steamu najdete
- slevy 50–90 % u AAA her
- extrémně levné indie tituly
- výhodné balíčky her a DLC
Pokud máte delší dobu wishlist plný her, právě teď je ideální chvíle ho projít. Jarní výprodej na Steamu ale potrvá jen omezenou dobu, konkrétně do 26. března, takže na rozhodování nezbývá moc času.