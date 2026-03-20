MacBook Neo je trefou do černého! Apple hlásí i díky němu rekordní prodeje

Zdá se, že Apple má zaděláno na další velký úspěch. Podle šéfa společnosti Tim Cook má totiž Mac za sebou vůbec nejlepší start z pohledu nových zákazníků v historii. Jinými slovy, nikdy předtím nepřišlo k Macu tolik lidí, kteří jej kupují úplně poprvé. A velkou zásluhu na tom má podle všeho novinka v podobě MacBook Neo.
Mac just had its best launch week ever for first-time Mac customers. We love seeing the enthusiasm!
— Tim Cook (@tim_cook) March 20, 2026
Ten Apple uvedl teprve minulý týden, konkrétně ve středu 11. března, a už teď je jasné, že se trefil přesně do černého. Novinka totiž cílí hlavně na uživatele, kteří doposud fungovali na Windows, případně si chtějí pořídit svůj vůbec první notebook od Applu. Pomáhá tomu samozřejmě i cena, která ve Spojených státech startuje na velmi příjemných 599 dolarech, přičemž studenti se dostanou dokonce na 499 dolarů.
Fotogalerie
Zajímavostí je, že MacBook Neo sází na čip A18 Pro, který známe z iPhone 16 Pro. Apple tak opět ukazuje, že i mobilní čipy mají v jeho počítačích své pevné místo. Vedle toho potěší i hravější barevné varianty jako Citrus, Blush nebo Indigo, které doplňuje klasická stříbrná.
Minulý týden byl přitom pro Macy obecně velmi nabitý. Apple totiž kromě MacBook Neo uvedl také nové MacBook Air s čipy M5 a profesionální MacBook Pro ve verzích s M5 Pro a M5 Max. Přesto to vypadá, že právě dostupnější Neo táhne celý prodejní úspěch a láká k Applu úplně nové uživatele. My jej již máme zrecenzovaný s tím, že naše hodnocení najdete na Letem světem Applem už zítra ráno. A prozradíme, že MacBook Neo obstál na výbornou!