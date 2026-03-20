Geopolitika, zlato i kryptoměny: klíčové závěry z Online Trading Konference 2026

Letošní Online Trading Konference 2026 nepřinesla pouze obecné pohledy na trhy, ale i konkrétní tradingové a investiční insighty, které reflektují aktuální geopolitickou situaci a její dopady na jednotlivá aktiva. Výstupy jednotlivých speakerů ukazují, jak se dnešní makroprostředí promítá přímo do konkrétních grafů, strategií a investičních rozhodnutí.
Geopolitika a diverzifikace: proč dnes nestačí vsadit na jeden region
Současné tržní prostředí je silně ovlivněno geopolitickým vývojem, což se promítá i do investičních strategií. Pavel Peterka ve svém vystoupení zdůraznil rostoucí význam geografické diverzifikace, zejména v kontextu napětí na Blízkém východě a měnícího se přístupu USA k zahraniční politice. Konflikt v Íránu podle něj dopadá výrazněji na evropské trhy, což se již odráží v cenách aktiv. Právě poklesy evropských akcií tak mohou představovat zajímavou příležitost pro investory, kteří chtějí rozšířit své portfolio mimo americký trh. Zároveň ale upozorňuje na nutnost opatrnosti, protože další eskalaci nelze vyloučit. V takovém prostředí dává smysl postupné budování pozic formou pravidelných nákupů, které pomáhají rozložit riziko v čase.
Kryptoměny a zlato: reakce trhů na nejistotu
Nejistota na trzích se promítá i do alternativních aktiv. Juraj Karpiš upozornil, že cena zlata často předbíhá samotné geopolitické události, protože trh do ní započítává očekávání budoucího vývoje. Technický pohled Tomáše Vobořila pak ukazuje, že zlato se aktuálně pohybuje v širším pásmu, přičemž další směr bude záviset právě na vývoji rizika ve světě. V kryptoměnách na sebe upozorňují především stablecoiny, které podle Dominika Stroukala získávají stále větší význam a začínají ovlivňovat širší finanční systém. Jakub Kraľovanský pak doplnil pohled na Bitcoin, který se podle něj nachází ve fázi konsolidace před možným dalším pohybem. Celkově tak konference ukazuje, že v dnešním prostředí je klíčové sledovat nejen jednotlivá aktiva, ale především širší souvislosti, které jejich vývoj ovlivňují.
Konkrétní příležitosti na trzích: od měn po akcie a indexy
Vedle makro pohledu nabídla konference i konkrétní tradingové scénáře. Tomáš Vobořil upozornil na měnový pár CADCHF, kde se po dlouhodobém poklesu formuje potenciální dvojité dno, což může naznačovat změnu trendu. Ondřej Hartman se zaměřil na EUR/CAD, který se dostává na dlouhodobou rezistenční úroveň, kde vidí prostor pro shortové příležitosti. Na akciovém trhu pak Josef Škarohlíd vyzdvihl Netflix, jehož růst je podle něj podpořen důrazem na ziskovost a finanční disciplínu. Marek Vaňha doplnil pohled na technologický sektor skrze Nvidii, která i přes ochlazení AI hype zůstává jedním z mála hráčů, kteří z tohoto trendu reálně profitují. Roman Dvořák pak ukázal, jak pracovat s value zónami na indexu S&P 500 a jak kombinovat objemy, sentiment a cenové úrovně pro konzistentní rozhodování.
