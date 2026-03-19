Šéf Applu znovu potvrdil, že se do důchodu hned tak nechystá

Spekulace o tom, že by se Tim Cook mohl brzy stáhnout z pozice generálního ředitele Applu, se v technologickém světě objevují už delší dobu. V novém rozhovoru pro pořad Good Morning America se k nim šéf Applu vyjádřil poměrně přímo. Jak je to tedy podle Tima Cooka samotného s jeho odchodem do důchodu?
Cook zcela jednoznačně uvedl, že jde především o fámy. Cook v rozhovoru s moderátorem Michaelem Strahanem uvedl, že tvrzení o jeho chystaném odchodu je „jenom fáma“. Zároveň ale nijak jednoznačně nepotvrdil ani nevyvrátil, zda plánuje v dohledné době funkci CEO opustit. Jednou větou však naznačil, jak silně je s firmou stále spojený: „Neumím si představit život bez Applu.“
Odchod jako žhavé téma
Téma jeho nástupnictví se přitom řeší už několik let. Tim Cook stojí v čele Applu od srpna 2011, kdy převzal vedení po Stevu Jobsovi, a loni oslavil 65 let. V technologickém světě tak logicky přibývají otázky, kdo by mohl firmu jednou převzít. Například deník Financial Times loni uvedl, že Apple se připravuje na Cookův odchod už kolem roku 2026. Dnes jsme ale v polovině března a žádná změna ve vedení firmy zatím oznámena nebyla, takže tento odhad se buď ukázal jako předčasný, nebo se časový horizont jednoduše posouvá.
Za nejčastěji zmiňovaného nástupce je považován John Ternus, současný senior viceprezident Applu pro hardwarové inženýrství. Právě on v posledních letech vystupuje při představeních nových produktů stále častěji a objevuje se i v mediálních rozhovorech. Podle dostupných informací mu Cook navíc na konci loňského roku svěřil dohled nad designérskými týmy Applu, což mnozí analytici berou jako důležitý signál.
I kdyby Tim Cook jednou skutečně předal každodenní řízení firmy někomu jinému, neznamená to nutně úplný odchod z Applu. V podobných případech totiž bývá běžné, že bývalý CEO přechází do role výkonného předsedy představenstva. Cook by tak mohl ve firmě zůstat v klíčové strategické roli ještě řadu let. Prozatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se změna ve vedení Applu chystala v nejbližších měsících. A jak sám Cook naznačil, Apple je pro něj stále natolik zásadní součástí života, že si bez něj budoucnost zatím ani neumí představit.