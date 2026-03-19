Čína spustila 10G internet. Rychlost, která mění pravidla hry

Čína opět ukazuje, jak agresivně posouvá hranice technologické infrastruktury. A to konkrétně spuštěním prvního domácího broadbandu s rychlostí až 10 Gb/s, tedy přibližně 10 000 Mb/s. Pro představu, to je zhruba třicetkrát více, než jaké rychlosti dnes dosahují běžní uživatelé v Evropě nebo USA. Za tímto skokem nestojí jen marketing, ale zásadní technologický upgrade. Čína využívá moderní architekturu FTTR, tedy Fiber to the Room, která posouvá optické připojení přímo do jednotlivých místností v domácnosti. Kombinace pokročilých optických čipů a masivní investice do národní optické sítě, kterou buduje už roky, teď začíná přinášet konkrétní výsledky.
Zatímco průměrné rychlosti ve vyspělých zemích se dnes pohybují kolem 300 Mb/s a ve Spojených státech zhruba mezi 280 až 290 Mb/s, Čína tímto krokem vytváří úplně novou kategorii připojení. Rozdíl není jen v číslech, ale hlavně v tom, co taková rychlost umožňuje. Stahování velkých souborů, které dnes trvá minuty, se může změnit na otázku sekund. Cloudové hraní bez latence, streamování 8K videa bez jakéhokoliv bufferingu nebo práce s real-time AI nástroji v masivním měřítku přestávají být futuristickou vizí a začínají být realitou. Právě v tom spočívá skutečný dopad této technologie.
Čína na této technologii nepracovala rok nebo dva, ale jde o dlouhodobou strategii budování infrastruktury, do které stát i soukromý sektor investovaly desítky miliard dolarů. Právě díky této kontinuitě teď může být první zemí, která reálně testuje takto extrémní rychlosti v běžných domácnostech. Otázkou ale zůstává, jak rychle se podobná technologie dostane do zbytku světa. Historicky platí, že mezi technologickým průlomem a jeho masovým rozšířením často uplyne několik let. Zároveň bude klíčové, jak rychle se přizpůsobí samotný obsah a služby. Bez nich totiž ani 10G internet nedává plný smysl. Jedno je ale jisté už teď. Stejně jako kdysi 4G nebo optický internet, i 10G připojení může redefinovat způsob, jakým pracujeme, bavíme se a komunikujeme. A pokud se začne masově rozšiřovat, čeká nás další velká revoluce digitálního světa.