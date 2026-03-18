Všimli jste si toho? Alza na mobilu už podporuje jednu z hlavních novinek iOS 26

Jiří Filip
Jestli mám na Alze něco opravdu rád kromě předplatného AlzaPlus+, pak je to rozhodně její mobilní aplikace, která je za mě osobně extrémně uživatelsky přívětivá. Na jednom místě má totiž člověk nejen perfektní přehled o nabídce eshopu, ale taktéž možnost vyřídit reklamace, poslat balík přes AlzaBox či třeba můžete mrknout na historii vašich objednávek, popřípadě kolik jste díky AlzaPlus+ ušetřili. Osobně proto nakupuji na Alze primárně přes mobilní aplikaci a proto mě těší, že jí věnuje tento obchod velkou péči i na místech, kde by třeba tak úplně nemusel. Například nedávno přibyla podpora Liquid Glass designu do spodního menu, díky čemuž tak mobilní Alza dokonale zapadá do vzhledu iOS 26.

Efektu Liquid Glass si v aplikaci Alza nejvíce všimnete, jak jsem již psal výše, ve spodním menu – konkrétně pak v situaci, kdy přecházíte mezi jednotlivými položkami (tedy mezi Domů, Oblíbené, Košík, Objednávky a Menu). Jakmile tak učiníte, objeví se pomyslný efekt lupy, která po okrajích láme obraz tak, jak je pro Liquid Glass typické. A ačkoliv se jedná o drobnost, pokud máte pro podobné detaily stejně jako já slabost, určitě vás něco takového dokáže potěšit. Liquid Glass přitom není jedinou věcí, která se v rámci designu v Alza aplikaci změnila. Nedávno jsme se totiž dočkali třeba i zvýraznění tlačítek pro nákup, která nyní využívají výraznější zelenou a jsou tak uživatelsky „pochopitelnější“. Celkově pak nyní působí aplikace velmi čistým dojmem, který ještě víc podtrhává její přehlednost. Je tedy rozhodně o co stát a pokud přes mobil Alzu ještě nepoužíváte, jsou tohle dost možná důvody k tomu, abyste jí dali šanci.

Aplikaci Alza lze stáhnout zde

