První MacBook Neo s 1TB úložištěm je na světě!

Pokud vás štve, že nedávno představený MacBook Neo disponuje jen 256GB a 512GB interním úložištěm, máme pro vás dobrou zprávu. Pokud jste manuálně zruční a vyznáte se v elektronice, pak není problém úložiště uživatelsky navýšit přepájením úložného čipu. Ano, přijdete tím o záruku a ano, nejedná se o nic jednoduchého ve stylu pár kliknutí myši, ale výsledek je zaručený. Do tohoto upgradu už se totiž jeden odvážlivec pustil a bez větších problémů se vše zadařilo.
Fotogalerie
Řeč je konkrétně o youtuberovi DirectorFeng, který vzal základní variantu s 256GB úložištěm a posunul ji na 1TB. Celé video se nese v typickém „ASMR“ stylu, takže místo komentáře slyšíte jen jemné zvuky nástrojů, pájení a manipulace s komponenty. A právě to tomu dává zvláštní atmosféru, která vás buď absolutně pohltí, nebo po pár minutách vypnete. Nic mezi tím.
Samotný proces pak rozhodně není pro slabé povahy. DirectorFeng nejprve kompletně rozebere zařízení, dostane se k základní desce a následně z ní odpájí původní NAND čip s kapacitou 256 GB. Po důkladném vyčištění přijde na řadu osazení nového, tentokrát 1TB modulu, který musí být přesně připájen zpět. Tím to ale nekončí. Po opětovném složení je potřeba MacBook znovu „probudit k životu“, což zahrnuje i DFU režim a pomoc druhého Macu. Teprve pak se ukáže, jestli celá operace dopadla dobře. Jak tedy sami vidíte, nejedná se o zábavu pro uživatele bez zkušeností. Je ale fajn vidět, že možnosti uživatelského upgradu zde stále jsou, byť rozhodně ne pro každého.