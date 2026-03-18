Finanční správa chystá dražbu zabavených iPhonů a další elektroniky

Pražský finanční úřad rozjel sérii online dražeb, a tentokrát nejde jen o staré modely – v nabídce jsou stovky iPhonů, iPadů, MacBooků a AirPods představených v posledních letech. Celkem je jich přes dva tisíce a dohromady mají odhadovanou hodnotu skoro 45 milionů korun. Zboží se do dražby dostalo po rozsáhlé akci s názvem „Hunter“. Elektronika byla dovezena ze Spojených arabských emirátů, přičemž při jejím prodeji do zahraničí byla krácena DPH. Díky spolupráci s celníky se podařilo zabavit všechny kusy, a z peněz z dražby půjde velká část doměřené daně.
Kdo si bude chtít zkusit štěstí, musí se registrovat do Aplikace elektronických dražeb a sledovat, co všechno se objeví. Od iPhonů po MacBooky, nabídka je pestrá a nebude dlouho čekat. My už na nabídku finanční zprávy koukli a musíme říci, že výběr je opravdu pestrý a pokud se některé kousky podaří vydražit za ceny blízké těm vyvolávacím, jejich kupující se k zařízením dostane opravdu výhodně. V nabídce je totiž třeba balíček čtyř nových iPhonů 16 Pro 128GB, jejichž vyvolávací cena je dohromady 36 000 Kč, což je takřka cena, za kterou se v době startu prodejů prodávaly kusově. Je nicméně jasné, že zrovna tato nabídka si své zájemce určitě najde a konečná cena bude 100% vyšší.