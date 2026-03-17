Pokémon Go potají trénovalo AI!

Když před téměř deseti lety dorazil fenomén Pokémon Go, málokdo řešil něco jiného než to, kde se právě skrývá Pikachu nebo jestli má smysl jít ještě o ulici dál kvůli Charizardovi. Lidé chodili po parcích, sídlištích i zapadlých uličkách, s očima upřenýma do displeje a telefonem namířeným na okolní svět. Byla to zábava, byl to hit a byla to jedna z těch věcí, které definují jednu technologickou éru. Dnes se ale ukazuje, že to celé mělo mnohem hlubší dopad, než jsme si tehdy dokázali připustit.
Z lovců Pokémonů nečekaně „mapeři světa“
Společnost Niantic, která za Pokémon Go stojí, totiž nyní přichází se zajímavým odhalením. Data, která hráči roky sbírali prakticky nevědomky, dnes pomáhají trénovat doručovací roboty, respektive jejich umělou inteligenci, která je pohání. A nejde o nic malého, řeč je totiž o více než 30 miliardách snímků reálného světa.
Tyto snímky přitom vznikaly zcela přirozeně. Hráči chodili po městech, skenovali sochy, budovy nebo různá místa kvůli herním odměnám. Funkce typu „Field Research“ je k tomu přímo motivovaly. Ve výsledku tak vznikla obrovská databáze reálného světa z různých úhlů, za různých světelných podmínek a počasí. A právě to je přesně to, co dnes potřebují roboti.
Když pizza závisí na Pikachu
Niantic nyní spojil síly se společností Coco Robotics, která vyvíjí malé autonomní roboty pro rozvoz jídla a nákupů. Ty by nově měly využívat technologii Visual Positioning System, zkráceně VPS. Zjednodušeně řečeno, místo spoléhání se jen na GPS se robot „dívá“ kolem sebe a podle budov, chodníků nebo orientačních bodů pozná, kde přesně je. A právě tady přichází ke slovu data z Pokémon Go.
Výsledkem tohoto spojení je přesnost na centimetry i v místech, kde GPS tradičně selhává, což jsou typicky místa v husté městské zástavbě, kde signál odrážejí budovy a navigace pak ukazuje spíš odhad než realitu. Jinými slovy, to, že jste před lety naháněli Pokémony po městě, může dnes rozhodovat o tom, jestli vám dorazí jídlo včas a ještě teplé.
Trochu děsivá síla crowdsourcingu
Celá situace má ale i druhou rovinu. Poměrně jasně se totiž ukazuje, jak obrovskou hodnotu mají data, která vznikají tak nějak „mimochodem“. Uživatelé si hrají, baví se, klikají, skenují a o několik let později jejich aktivita poslouží úplně jinému účelu. Nejedná se však o nic nového pod sluncem. Třeba testy CAPTCHA od Google dlouhodobě čelí spekulacím, že pomáhaly trénovat AI modely pro rozpoznávání obrazu. A navigační aplikace Waze se zase objevila v souvislosti s využitím dat při policejních vyšetřováních. Niantic sice zatím o žádném podobném směru nemluví, ale technologie, která dokáže z fotky přesně určit místo, kde vznikla, má potenciál, který sahá mnohem dál než jen k doručování pizzy.
Svět jako živá mapa
Do budoucna má přitom Niantic ještě ambicióznější plány. Konkrétně má v plánu vytvořit takzvanou „živou mapu světa“, která se bude neustále aktualizovat novými daty a právě roboti z dílny Coco Robotics mají být dalším zdrojem těchto informací, což je svým způsobem úsměvné vzhledem k tomu, že se tím de facto uzavře celý kruh, ve kterém lidé vytvořili data, roboti je využijí a zároveň budou sbírat další, díky čemuž se bude technologie postupně zlepšovat.
Až tedy příště uvidíte někoho, jak v parku nahání Pokémony, možná už to nebude jen nostalgie nebo zábava. Klidně to může být další malý střípek do obrovské skládačky, která jednou rozhodne o tom, jak rychle a přesně se budou po městech pohybovat autonomní stroje. A ano, možná i o tom, jestli vaše pizza dorazí ještě horká, až se tito roboti rozšíří z Asie i do zbytku světa, což mě osobně jako člověka, který před lety Pokemon Go samozřejmě také hrál, svým způsobem vnitřně těší.