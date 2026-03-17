Apple vydal nové aktualizace iOS, iPadOS a macOS! Nainstalujete je ale úplně jinak, než jste zvyklí

Apple znovu zvyšuje bezpečnost svých operačních systémů, tentokrát ale trochu jiným způsobem, než na jaký jsme byli zvyklí. Namísto klasických aktualizací totiž relativně nedávno zavedl taktéž takzvané Background Security Improvements, tedy jakési „tiché“ bezpečnostní záplaty běžící na pozadí. A první z nich už dorazila pro iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 a macOS Tahoe 26.3.1.
Na první pohled se může zdát, že jde jen o přejmenování dřívějších Rapid Security Responses a ve své podstatě je to pravda. I v tomto případě je totiž cílem dostat důležité bezpečnostní opravy k uživatelům co nejrychleji, aniž by museli čekat na velký update systému. Jinými slovy, bezpečnostní díry se zalepí dřív, než si jich většina lidí vůbec všimne. Konkrétně tahle první várka řeší zranitelnost ve vykreslovacím jádru WebKit, která mohla při načtení škodlivého webu obejít takzvanou Same Origin Policy, což je chyba, kterou nechcete nechávat bez reakce ani o den déle. Apple jej podle svých slov opravil lepší kontrolou vstupů.
Zajímavostí je i to, že speciální verzi aktualizace dostal i MacBook Neo, konkrétně build označený jako macOS Tahoe 26.3.2 BSI. To naznačuje, že Apple může tyto „rychlé záplaty“ cílit i na konkrétní zařízení, pokud to bude potřeba.
Co se týče instalace, ta se provádí v Nastavení v sekci Soukromí a zabezpečení – Vylepšování zabezpečení na pozadí, kde si můžete tyto aktualizace zapnout i automaticky. A pokud se vám do nich nechce, nic se neděje – opravy se k vám dostanou později v rámci klasického systémového updatu. Apple nicméně zároveň upozorňuje, že ve výjimečných případech mohou tyto zásahy způsobit problémy s kompatibilitou. Pokud by k tomu došlo, firma update stáhne a upraví ho v některé z dalších verzí. Ve výsledku jde ale o další krok směrem k tomu, aby iPhony, iPady a Macy byly chráněné průběžně, ne jen jednou za čas. A to je přesně ten směr, který dává v dnešní době čím dál větší smysl.