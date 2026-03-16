Tim Cook se ukázal v New Yorku v dosud nevydaných Nike Travis Scott „Pink“

Tim Cook má prostě swag a naposledy to dokázal během uplynulého víkendu, když se v New Yorku ukázal v dosud nevydaných teniskách, které vznikly ve spolupráci Nike a světoznámého umělce Travise Scotta. Vzhledem k tomu, že Tim obul tenisky ještě předtím, než je vůbec Nike nebo Travis stihli oznámit, jejich zatím neoficiální název zní Travis Scott x AJ1 Low „Pink“. Kromě toho, že jsou opravdu povedené a Tim Cook je sladil se svou bundou, půjde o další limitku, která se bude přeprodávat za tisíce dolarů. Pokud tedy toužíte mít na nohách to stejné co Tim Cook nebo Travis Scott, nezbývá než se modlit, abyste je dokázali koupit při takzvaném dropu za prodejní cenu, protože později si za ně budete muset připlatit několikanásobně víc.
