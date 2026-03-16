iStores spustil doprodej AirTagu 1. generace. Levnější je samostatně i ve čtyřbalení

Komerční sdělení: Když Apple před pár týdny světu představil druhou generaci lokalizátoru AirTag, překvapil tím nejen své uživatele, ale pravděpodobně i prodejce, kteří měli skladem spoustu modelů první generace. Těch se proto začínají ve velkém zbavovat, přičemž jedním z nich je i iStores, který zařadil 1. generaci AirTagů do doprodeje a to jak v rámci samostatného balení, tak i v rámci čtyřbalení. Pokud si tedy chcete lokalizátor z dílny Applu pořídit a je vám jedno, jestli půjde o první nebo druhou generaci, máte nyní ideální příležitost.
AirTag 2. generace se od toho 1. generace příliš neliší, takže koupí původní verze rozhodně nešlápnete vedle. Jediným větším rozdílem je dosah místního nebo chcete-li precizního vyhledávání, díky kterému je tak skrze tento typ hledání možné AirTag 2 najít z větší vzdálenosti. Pokud ale hledáte většinou jen předměty ve vaší blízkosti, první generace AirTagu vám poslouží víc než dobře. Mimochodem, je to právě možnost místního/precizního hledání, která AirTagy odděluje od veškeré konkurence. Apple si totiž drží čip U exkluzivně pro sebe, díky čemuž tak mají jeho vlastní lokalizátory oproti konkurenci zajímavou a upřímně řečeno i dost užitečnou výhodu. A o to víc potěší, že i originály lze nyní sehnat levněji.