Film F1 od Applu získal Oscara za nejlepší zvuk

Apple může slavit. Na letošním udílení Oscarů si totiž připsal další výrazný úspěch pro svou streamovací službu Apple TV+. Jeho snímek F1: The Movie totiž na 98. ročníku předávání cen Academy Awards získal sošku za nejlepší zvuk.
Za filmem stojí producent Jerry Bruckheimer a režisér Joseph Kosinski, přičemž hlavní roli v něm ztvárnil Brad Pitt. Snímek byl celkem nominován ve čtyřech kategoriích, včetně té nejprestižnější za nejlepší film, což však nezískal. Oscar za zvuk ale rozhodně není k zahození a co víc, není ani jediným oceněním, které si F1 odnáší. Už dříve totiž získal například ceny za střih a zvuk na Critics Choice Awards a za nejlepší zvuk také na BAFTA Film Awards.
Pro Apple přitom nejde o první velký úspěch na Oscarech. Už v roce 2022 se totiž film CODA stal historicky prvním snímkem streamovací služby, který získal Oscara za nejlepší film. Sošku tehdy získal také Troy Kotsur za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli a Siân Heder za nejlepší adaptovaný scénář. Další ocenění pak Apple získal i za animovaný krátký film The Boy, the Mole, the Fox and the Horse.
Velkou pozornost budil v posledních letech také snímek Killers of the Flower Moon, který si vysloužil několik nominací, včetně nominace pro Lily Gladstone v kategorii nejlepší herečka. Právě tyto úspěchy jsou tak jasným signálem toho, že i s originálním obsahem se dá bez problému prorazit, ba co víc – uspět mezi tvrdou konkurencí. Co se pak týče samotného filmu F1, ten je nyní dostupný globálně na platformě Apple TV+. Apple navíc už dříve uvedl, že jde o nejvýdělečnější sportovní film v historii.