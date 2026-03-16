Apple kraluje prodejům tabletů, navíc zvládá prodávat čím dál tím dražší modely

Tablety už sice nezažívají tak bouřlivý růst jako tomu bylo před pár lety v době covidových opatření, Applu se však na tomto poli stále poměrně daří. Podle nové analýzy společnosti Counterpoint Research totiž dokázal ve čtvrtém kvartálu loňského roku z tabletového trhu vytěžit víc než většina konkurence, a to navzdory tomu, že celý segment jako takový mírně zpomalil.
Podle analytiků klesly globální dodávky tabletů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 mezičtvrtletně zhruba o 3 % a meziročně o 4 %. Důvod je pak poměrně jednoduchý – trh se podle analytiků postupně dostává do vyzrálejší fáze, kdy už není prostor pro tak rychlý růst jako dříve. V minulém roce navíc hrála roli i vyšší srovnávací základna, protože ve čtvrtém kvartálu 2024 trh naopak výrazně rostl díky návratu velkých výrobců k pravidelnějšímu uvádění nových modelů a také díky expanzi čínských značek.
Zatímco tedy většina trhu mírně brzdila, Apple dokázal situaci otočit ve svůj prospěch. Klíčem byl přitom růst průměrné prodejní ceny iPadů jako takových. Ta podle reportu vzrostla z 527 dolarů ve třetím čtvrtletí 2025 na 583 dolarů ve čtvrtém kvartálu, což představuje přibližně desetiprocentní skok. Právě tento posun zákazníků směrem k dražším modelům pomohl Applu vykompenzovat ochlazení trhu a zároveň ještě více posílit jeho pozici v prémiovém segmentu tabletů.
Analytici zároveň upozorňují, že tato strategie může Applu hrát do karet i do budoucna. Rostoucí ceny pamětí totiž tlačí na výrobce levnějších zařízení, kteří mají výrazně menší prostor pro manévrování s maržemi než výrobci prémiových produktů. Na druhou stranu jsme ale v redakci přesvědčeni o tom, že svou roli hraje do značné míry i fakt, že zatímco dražší iPady Air a Pro Apple aktualizuje celkem často, základní model se už chvíli aktualizace nedočkal, což může leckoho tlačit ke koupi vyššího modelu, případně k odložení nákupu.
Fotogalerie
Ať už je však pravda kdekoliv, jisté je, že si Apple momentálně na nezájem o iPady stěžovat nemůže, ba právě naopak. A to je s ohledem na to, že třeba ještě před šesti lety vypadala jeho nabídka tabletů dost smutně a prodeje se propadaly, rozhodně pozitivní zpráva. Růst však není samozřejmě zadarmo, ale je odrazem toho, jak kvalitní tablety v kombinaci s operačním systémem Apple v posledních letech dodává. Vždyť i já se díky novému iPadOS k iPadům po letech vrátil a to i přesto, že mi dřív smysl moc nedávaly.