Pokud máte rádi vlaky nebo jen chcete udělat dětem zajímavý výlet, pak mohu jen a jen doporučit železniční muzeum Strasshof. My jsme jej navštívili ještě v době, kdy jsme měli možnost vidět všemožné lokomotivy a vlaky pod sněhem a atmosféra byla naprosto okouzlojící. Sebou jsem měl samozřejmě svůj iPhone 17 Pro, na který vznikly následující fotografie, které jsou pořízené bez jakéhokoli filtru nebo úprav. Pokud vás tedy zajímá, jak mohou vpadat fotkyz tohoto telefonu nafocené během běžného rodinného výletu, můžete se podívat v následující galerii.
Zcela upřímně se v lokomotivách a vlacích vyznám zhruba stjeně jako v potápěné, což není mnoho. Co jsem však pochopil z recenzí, tak se zde nachází i poměrně význmané kousky, které jen tak někde neuvidíte a jezdí sem v podstatě lidé z celé střední evropy. Otevřeno mají každý víkend od 10:00 do 17:00, což je zhruba čas, který k prozkoumání všeho co zde mají budete potřebovat. Pokud tedy milujete vlaky nebo jen chcete stejně jako jsme to měli my udělat zajímavý víkend dětem, je totot rozhodně místo, které stojí za návštěvu.