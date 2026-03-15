Železniční muzeum Strasshof „Das Heizhaus“ pohledem iPhone 17 Pro

iPhone
Roman Zavřel
Pokud máte rádi vlaky nebo jen chcete udělat dětem zajímavý výlet, pak mohu jen a jen doporučit železniční muzeum Strasshof. My jsme jej navštívili ještě v době, kdy jsme měli možnost vidět všemožné lokomotivy a vlaky pod sněhem a atmosféra byla naprosto okouzlojící. Sebou jsem měl samozřejmě svůj iPhone 17 Pro, na který vznikly následující fotografie, které jsou pořízené bez jakéhokoli filtru nebo úprav. Pokud vás tedy zajímá, jak mohou vpadat fotkyz tohoto telefonu nafocené během běžného rodinného výletu, můžete se podívat v následující galerii.

Zcela upřímně se v lokomotivách a vlacích vyznám zhruba stjeně jako v potápěné, což není mnoho. Co jsem však pochopil z recenzí, tak se zde nachází i poměrně význmané kousky, které jen tak někde neuvidíte a jezdí sem v podstatě lidé z celé střední evropy. Otevřeno mají každý víkend od 10:00 do 17:00, což je zhruba čas, který k prozkoumání všeho co zde mají budete potřebovat. Pokud tedy milujete vlaky nebo jen chcete stejně jako jsme to měli my udělat zajímavý víkend dětem, je totot rozhodně místo, které stojí za návštěvu.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
IMG 5310 IMG_5310
IMG 5480 IMG_5480
IMG 5457 IMG_5457
IMG 5331 IMG_5331
IMG 5339 IMG_5339
IMG 5342 IMG_5342
IMG 5348 IMG_5348
IMG 5458 IMG_5458
IMG 5350 IMG_5350
IMG 5352 IMG_5352
IMG 5355 IMG_5355
IMG 5357 IMG_5357
IMG 5358 IMG_5358
IMG 5359 IMG_5359
IMG 5360 IMG_5360
IMG 5327 IMG_5327
IMG 5361 IMG_5361
IMG 5372 IMG_5372
IMG 5379 IMG_5379
IMG 5392 IMG_5392
IMG 5397 IMG_5397
IMG 5399 IMG_5399
IMG 5402 IMG_5402
IMG 5406 IMG_5406
IMG 5408 IMG_5408
IMG 5410 IMG_5410
IMG 5426 IMG_5426
IMG 5427 IMG_5427
IMG 5428 IMG_5428
IMG 5435 IMG_5435
IMG 5436 IMG_5436
IMG 5437 IMG_5437
IMG 5439 IMG_5439
IMG 5448 IMG_5448
IMG 5451 IMG_5451
IMG 5452 IMG_5452
IMG 5469 IMG_5469
IMG 5471 IMG_5471
IMG 5474 IMG_5474
IMG 5475 IMG_5475
IMG 5479 IMG_5479
IMG 5311 IMG_5311
IMG 5482 IMG_5482
IMG 5485 IMG_5485
IMG 5495 IMG_5495
IMG 5499 IMG_5499
IMG 5502 IMG_5502
