Zajímavé iOS aplikace, které stojí za pozornost

Text to Calendar
Zapisování událostí do kalendáře může být někdy zbytečně zdlouhavé – otevřít aplikaci, klepnout na nové události, vyplnit čas, místo a další pole. Text to Calendar na to jde mnohem jednodušeji. Stačí napsat větu tak, jak byste ji řekli nahlas. Například „kontrola u zubaře v pondělí v 9:30“ nebo „porada s týmem zítra ve dvě“. Aplikace z textu sama vytáhne datum i čas a připraví hotovou událost. Před uložením samozřejmě můžete všechno zkontrolovat a doplnit – třeba připomínku hodinu předem nebo opakování. Mně se líbí hlavně to, že zpracování probíhá přímo v telefonu. Nemusíte se přihlašovat do žádného účtu a text se nikam neposílá. V praxi to znamená, že si poznámku zapíšete stejně rychle jako do zprávy a za pár sekund ji máte v kalendáři.
Vidyl
Někdy potřebujete z videa jen zvuk – typicky přednášku, rozhovor nebo hudbu z nějakého záznamu. Vidyl je přesně na tohle. Nahrajete video nebo nahrávku a aplikace z něj během chvíle vytvoří samostatnou audio stopu. Tu pak můžete uložit do playlistu a poslouchat jako běžný podcast. Přehrávač má několik praktických drobností, které jsem si docela rychle oblíbil. Lze změnit rychlost přehrávání, pokračovat přesně tam, kde jste skončili, nebo nechat zvuk běžet na pozadí při práci s jinými aplikacemi. Samozřejmostí je podpora Bluetooth a také CarPlay, takže se audio hodí i na delší cesty autem. Výhodou je, že aplikace neotravuje reklamou a po jednorázovém odemknutí funguje bez dalších omezení.
Wake Up Light
Klasický zvuk budíku dokáže člověka vytáhnout z postele poměrně brutálně. Wake Up Light to řeší jinak – místo hlasitého tónu vás probouzí postupně se rozsvěcující světlo. Pokud máte doma chytré žárovky podporující HomeKit, aplikace dokáže světla pomalu rozjasňovat, případně k tomu přidat jemnou hudbu nebo jinou automatizaci. V zimních měsících, kdy je ráno ještě úplná tma, to může být překvapivě příjemná změna. Místo náhlého „pípnutí“ se pokoj postupně rozzáří a člověk má pocit, že vstává o něco přirozeněji. Pokud už doma používáte chytrou domácnost, zapadne tahle aplikace do celého systému velmi snadno.
Mealify
Plánování jídel na celý týden může znít jako maličkost, ale ve skutečnosti tím člověk ušetří spoustu času. Mealify funguje jako jednoduchý plánovač – vyberete si jídla na jednotlivé dny a aplikace z nich automaticky vytvoří nákupní seznam. Ten lze upravovat, sdílet s rodinou nebo si ho otevřít přímo v obchodě a postupně odškrtávat suroviny. Praktické je i to, že si do aplikace můžete přidat vlastní recepty, nejen ty z vestavěné databáze. Data zůstávají uložená v zařízení a aplikace funguje i bez internetu, což se hodí třeba ve velkých supermarketech, kde signál občas mizí.