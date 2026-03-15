Recenze Withings BeamO: kapesní zařízení, které během minuty změří vaše zdraví

Withings BeamO je nové domácí zdravotní zařízení, které dokáže během jedné minuty změřit teplotu, EKG, okysličení krve a dokonce zaznamenat zvuky srdce a plic. Zároveň se jedná o typický produkt značky Withings, což znamená minimalistický design, kvalitní zpracování a velmi jednoduché ovládání. Zařízení je malé, lehké a bez problémů ho strčíte do kapsy nebo do tašky. Tělo je vyrobené z kvalitního plastu a kovu a působí velmi minimalisticky.
Na přední straně se nachází malý barevný displej a jednoduché ovládání pomocí joysticku a tlačítek. Díky tomu lze zařízení používat i bez telefonu, i když většina dat se samozřejmě synchronizuje s aplikací v mobilu. Z boku pak elektrody pro EKG a na zadní straně akustický snímač, který funguje jako digitální stetoskop. Celé zařízení působí jako to, na co jsme se před pár lety dívali ve sci-fi filmech, kde lékař přiložil malou krabičku k pacientovi a analyzoval nejdůležitější zdravotní funkce.
Co je na Withings BeamO skvělé
- několik zdravotních měření v jednom zařízení
- velmi jednoduché používání
- kompaktní kapesní design
- možnost sdílet data s lékařem
Na co je potřeba myslet
- většinu dat musí vyhodnotit lékař
- pokročilejší analýza vyžaduje předplatné Withings+
- nejde o zařízení pro nepřetržité sledování zdraví
Jedno zařízení, několik zdravotních měření
Zásadní výhodou BeamO je kombinace několika zdravotních měření do jednoho přístroje. V praxi to znamená, že během jedné minuty dokážete získat několik důležitých údajů o svém zdravotním stavu. Zařízení dokáže změřit tělesnou teplotu pomocí infračerveného senzoru, zaznamenat elektrokardiogram, změřit saturaci kyslíku v krvi a zároveň funguje jako digitální stetoskop schopný zaznamenat zvuky srdce a plic. Měření teploty je pravděpodobně nejjednodušší funkcí, ale zároveň jde o velmi praktickou záležitost. Stačí zařízení přiložit k čelu a během několika sekund získáte výsledek. BeamO využívá infračervený senzor, který měří teplotu v oblasti temporální tepny, což je metoda používaná i v nemocnicích. Výsledek se zobrazí na displeji a zároveň se uloží do aplikace, kde lze sledovat historii měření.
Další funkcí je elektrokardiogram. Ten funguje podobně jako u chytrých hodinek, například u Apple Watch Series 9 nebo Withings ScanWatch 2, ale BeamO je v tomto ohledu spíše zdravotnický nástroj než fitness gadget. Stačí položit prsty na kovové elektrody a během třiceti sekund zařízení zaznamená elektrickou aktivitu srdce. Výsledkem je jednoduchý EKG záznam, který může upozornit například na nepravidelný srdeční rytmus nebo fibrilaci síní. Zajímavou funkcí je také měření saturace kyslíku v krvi. Pulzní oxymetr je technologie, kterou známe například z nemocnic nebo z některých chytrých hodinek. BeamO používá optický senzor, který dokáže během několika sekund změřit, jaké procento hemoglobinu v krvi je nasyceno kyslíkem. Tento údaj může být důležitý například při respiračních onemocněních nebo při sledování zdravotního stavu během infekce.
Co BeamO zvládne během jedné minuty?
- měření tělesné teploty
- EKG záznam srdce
- měření saturace kyslíku v krvi
- záznam zvuků srdce a plic pomocí digitálního stetoskopu
Největší technologickou zajímavostí BeamO je ale digitální stetoskop. Ten umožňuje zaznamenat zvuky srdce nebo plic, které lze následně uložit nebo sdílet s lékařem. V praxi to funguje tak, že zařízení přiložíte na hrudník nebo záda a senzor zaznamená zvuk podobně jako klasický lékařský stetoskop. Rozdíl je v tom, že BeamO dokáže tento zvuk digitalizovat a odeslat například během videokonzultace lékaři. Právě telemedicína je oblast, kde BeamO dává největší smysl. Withings k zařízení nabízí také placenou službu Withings+, která rozšiřuje možnosti práce s daty a zdravotními konzultacemi. Předplatné stojí zhruba 9,95 € měsíčně nebo přibližně 99 € ročně a kromě pokročilejší analýzy dat umožňuje také využívat různé zdravotní programy nebo konzultace. Je opravdu potřeba brát v potaz, že kromě teploty a okysličení, je potřeba záznam ze stetoskopu a EKG nechat posoudit někým, kdo se v tom vyzná. BeamO data sbírá, ukládá a dokáže je kdykoli přehrát anebo sdílet například s lékařem. Samotná aplikace však zatím nedokáže data ze stetoskopu analyzovat a nabídnout konkrétní zdravotní doporučení.
Velkou roli hraje také aplikace Withings Health Mate, která slouží jako centrum všech dat. V aplikaci najdete historii měření, grafy zdravotních trendů i možnost sdílet výsledky s lékařem. Výhodou je také podpora více uživatelů, takže BeamO může používat celá rodina. Každý člen domácnosti má svůj profil a data se ukládají odděleně.
Při používání BeamO je ale důležité si uvědomit, že nejde o zařízení pro nepřetržité sledování zdraví. Na rozdíl od chytrých hodinek, které monitorují srdeční tep nebo aktivitu po celý den, BeamO funguje spíše jako diagnostický nástroj, který použijete v konkrétním momentu. Tomu odpovídá také to, jak nasbíraná data dokáže vyhodnocovat a upřímně řečeno je to spíš medicinské zařízení, které využijete zejména v kombinaci s vaším lékařem, než sami. Zařízení samozřejmě dokáže upozornit na některé základní abnormality, například nepravidelný srdeční rytmus u EKG nebo nízkou saturaci kyslíku. Většina analýzy je ale poměrně základní a spoléhá na to, že data bude vyhodnocovat někdo, kdo tomu rozumí.
Withings BeamO je pravděpodobně jedno z nejzajímavějších domácích zdravotních zařízení posledních let. Osobně mě zařízení jako takové velmi baví, je však opravdu potřeba počítat s tím, že jej musíte mít jak využívat. Tedy například tak, že máte nějakou službu nabízející telemedicínu, chodíte k lékaři, který se na data podívá a vyhodnotí nebo máte v rodině někoho, kdo se v datech alespoň základně vyzná. Pokud totiž budete spoléhat jen na to, co interpretuje samotná aplikace, pak buď získáte velmi omezenou interpretaci dat nebo si musíte měsíčně platit službu Withings+. Která je rozhodně skvělá, ale nevím, zda je to to, co chcete dělat když už koupíte samotné zařízení za částku okolo 250 €.