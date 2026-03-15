Recenze Epson EF-62B: Projektor, na který je doslova radost pohledět

Nebaví vás řešit, kam v obýváku postavit televizi, nebo si chcete vzít velkou obrazovku jednoduše s sebou na chalupu, terasu či na zahradu? Mě upřímně taky ne. Přesně na tuhle notu však naštěstí hraje projektor Epson EF-62B, který mi nedávno dorazil na vyzkoušení. Tato na první pohled nenápadná krabička totiž dokáže ve výsledku vykouzlit až 150″ obraz, má vestavěné Google TV a navrch zvuk od Bose. Právě kombinace přenosnosti, 4K Pro UHD obrazu a překvapivě dospělého zvuku z ní dělá projektor, který jsem si během testování docela rychle oblíbil. A to říkám objektivně jako někdo, kdo je jinak doma zvyklý na kvalitní OLED panel. Pojďme se tedy na něj podívat podrobněji, ať pochopíte i vy, s jakým pokladem máme tu čest.
Technické specifikace, zpracování a design
Epson EF-62B patří do řady Lifestudio Pop Plus a už na první pohled je jasné, že cílí spíš na moderní domácnost než na zasedačku, narozdíl třeba od modelu Epson EB-FH54, který jsem testoval před pár měsíci. Rozměry 199 × 190 × 75 mm a hmotnost 1,6 kg z něj dělají projektor, který bez problémů přenesete jednou rukou de facto kamkoliv. Já jej třeba během testování několikrát přesouval mezi obývákem, pracovnou, zimní zahradou a na jeden večer jsem jej bral i k rodičům na promítání fotek a videí s malou a nikdy jsem neměl pocit, že řeším těžkou techniku.
Nenechte se však zmást malým tělem, konstrukčně totiž působí tento krasavec velmi solidně. Plastové tělo je pevné, nikde nic nevrže a celkově z něj máte pocit, že je připravený na častější manipulaci. V metalické černé navíc působí nenápadně a elegantně, takže nebudete mít problém jej nechat v obýváku (či kdekoliv jinde) na viditelném místě. Zkrátka a dobře, Epson EF-62B z mého pohledu určitě nepůsobí jako typický „projektor z kanceláře“, ale spíš jako designový doplněk, který lze brát tak trochu i jako líbivý doplněk interiéru geekovské domácnosti. Minimálně mě ho manželka v obýváku tolerovala bez řečí, ba co víc, když jsem jej nepoužíval já, našla si k němu cestu i ona, ale o tom až později.
Uvnitř projektoru najdeme 3LCD technologii s RGB LED světelným zdrojem a Triple Core Engine. Rozlišení je 4K Pro UHD, kontrast přes 5 000 000 : 1 a svítivost 700 lumenů. A právě tady je dobré si nalít čistého vína, které bude pro někoho možná trošku kyselé. 700 lumenů totiž tak úplně není hodnota pro promítání na přímém slunci. EF-62B je projektor, který miluje večer, šero a lehce zatemněný interiér. V těchto podmínkách pak dokáže nabídnout obraz, který vás vtáhne. Při světle je ale jeho výkon slabší, k čemuž se vrátím taktéž později.
Velikost projekce nebo chcete-li promítané plochy je však opravdu velkorysá. Rozpětí od 30 do 150 palců vám totiž dává do rukou opravdu velkou flexibilitu, díky které tak dokážete projektor využít víceméně kdekoliv vás jen napadne. Já nejvíc promítal na zhruba 100–120 palcích a právě v tomto rozsahu mi přišel obraz nejvyváženější z hlediska jasu i detailů. Při maximálních 150 palcích už je pak znát, že světelný výkon je rozprostřen na opravdu velkou plochu, ale na večerní zahradní promítání to stále funguje velmi dobře.
Za zmínku stojí i 20 000hodinová životnost LED zdroje. Ano, uznávám, že zrovna tohle je parametr, který možná při nákupu tolik neřešíte, ale vězte, že v praxi znamená, že několik let nebudete vůbec přemýšlet o jakékoliv výměně, což je super. V tomto směru je proto určitě dobré vždy sáhnout po modelu s co nejvyšší životností zdroje, což se zde povedlo. Co je pak možná z uživatelského hlediska ještě zajímavější, je pětiletá záruka na celý stroj, díky které budete mít jistotu, že když se porouchá, nebudete muset na své náklady dobrých 5 let nic řešit. Za mě tedy doslova brutální benefit, který u zařízení s cenovkou kolem 21 000 Kč snad ani nečekáte.
Co se pak týče konektivity, k dispozici je HDMI s ARC/eARC, USB-A, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a samozřejmě Google TV s Chromecastem. Projektor tak funguje jako samostatné centrum zábavy, do kterého se přihlásíte se ke svým streamovacím službám a jedete. Bez Apple TV či jakýchkoliv dalších „krabiček“, což může být pro mnoho uživatelů velká výhoda. Já jakožto jablíčkář bych sice upřímně podporu Apple AirPlay či HomeKitu ocenil, nicméně i Google TV s Chromecastem jsou řešení, která za mě dávají smysl a díky doplnění o klasické HDMI porty a tedy možnost kabelového „vysílání“ třeba z notebooku zde ve výsledku není co řešit.
Testování
Protože mám stále v živé paměti, jak jsem si nedávno užil testování jiného Epson projektoru, když mi tento kousek dorazil kolem poledne, neváhal jsem ani minutu a i přesto, že bylo pěkné, slunečné počasí, jsem jej hned zapojil a začal testovat. I v těchto podmínkách (tedy za slunného dne bez zatažených žaluzií) byl obraz sledovatelný, ale bylo jasné, že projektor má větší ambice večer. To ostatně potvrdilo i následné zatažení žaluzií, čímž vzniklo přítmí, díky kterému, obraz získal hloubku a barvy se krásně rozvinuly.
Výrobce u tohoto projektoru nasadil 3LCD technologii a musím uznat, že její přínos je tu opravdu znát. Barvy díky ní nepůsobí přepáleně, pleťovky jsou přirozené a tmavé scény mají slušnou kresbu. Pokud se pak ptáte, co to 3LCD vlastně je, v krátkosti jde o systém, který pro tvorbu obrazu využívá tři samostatné LCD panely, kdy jeden je pro červenou, jeden je pro zelenou a jeden je pro modrou složku světla. Princip je poměrně jednoduchý. Bílé světlo z lampy nebo laseru se pomocí hranolů rozdělí na tři základní barvy (RGB). Každá z nich projde vlastním LCD panelem, kde se „vykreslí“ příslušná část obrazu. Následně se všechny tři barevné složky znovu spojí a promítnou na plátno jako plnobarevný obraz.
Co se pak týče dalších mých postřehů k obrazu, HDR10 podpora pomáhá hlavně u moderních filmů a seriálů, kde je víc kontrastních přechodů. Nečekejte samozřejmě absolutní černou jako u OLEDu, ale na poměry přenosného projektoru je výsledek velmi přesvědčivý. A co si budeme povídat, nedokonalá černá k promítání tak nějak patří. Vždyť ani v těch nejlepších kinech nevidíte černou tak, jaká v reálu je, a na zážitku vám to neubere.
Velkým benefitem projektoru je pak za mě jeho 4K Pro UHD rozlišení, které je patrné hlavně na detailech. Konkrétně se zde nejedná o nativní 4K panel, ale o technologii pixel shiftingu, tedy chytré posouvání pixelů u Full HD čipu, díky kterému projektor dokáže vykreslit výrazně více detailů a velmi se přiblížit 4K obrazu, i když technicky vzato nejde o plnohodnotné nativní 4K. U přírodopisných dokumentů jsem si vyloženě všímal struktury srsti, listí nebo textur ve scénách, kde by Full HD projektor působil měkčeji a celkově by vše splývalo. Tady je ale kresba ostřejší a obraz celkově „čistší“.
Totéž v bledě modrém pak můžu říci i o videohrách. K projektoru jsem připojil konkrétně Xbox Series X, který právě 4K podporuje a musím říci, že když jsem zblízka koukal na některé z novějších her s působivou grafikou, tetelil jsem se blahem. Třeba takové Kingdom Come: Deliverance II nebo Metro Exodus bylo vizuální porno.
Když už jsem se dotkl her, pro úplnost doplním, že projektor disponuje herním režimem a i když je jasné, že nejde o e-sportový monitor, hraní bylo příjemné. Odezva je dostatečně svižná a při běžném hraní si zpoždění prakticky nevšimnete. Navíc hrát na ploše přes celou stěnu je zážitek, který má něco do sebe.
Projektory doposud nepolíbené uživatele pak bezesporu potěší fakt, že Epson EF-62B dokáže „ovládat“ a nastavit naprosto každý. Projektor je totiž v mnoha ohledech zautomatizován, což znamená automatické zaostřování, korekci lichoběžníku i přizpůsobení obrazu ploše s tím, že všechny tyto funkce fungují velmi spolehlivě a s trochou nadsázky se tak dá říci, že po vás díky nim projektor vlastně nic speciálního nechce. V praxi totiž funguje například tak, že když jej postavíte trochu šikmo a zapnete, během několika vteřin máte srovnaný obraz. V praxi to znamená, že opravdu neváháte ho přenášet, protože víte, že nebudete pět minut ladit geometrii.
Samostatnou kapitolou je zvuk, ze kterého jsem měl popravdě trochu strach. Sound by Bose zde však naštěstí není jen marketing, ale signál toho, že vás čeká něco opravdu slušného. Reproduktory 5 W + 5 W totiž hrají čistě, mají solidní hlasitost a hlavně překvapivě dobré podání dialogů. Na běžné filmové večery si tedy vystačíte jen s projektorem, což u projektorů jako takových není úplně samozřejmostí a proto mě to i docela překvapilo. Pokud chcete víc, přes Bluetooth nebo HDMI ARC si pak samozřejmě snadno připojíte externí audio.
Jestli mě obecně něco na projektorech vcelku štve, byť chápu smysl, pak je to jejich chlazení, které je obecně vždy slyšet. Zde se ale naštěstí povedlo výrobci vše „naladit“ tak, aby vás to štvalo jen minimálně. 24 dB v normálním režimu a 20 dB v ECO totiž znamená, že projektor nějak zásadně neslyšíte. Tedy spíš takto – v tiché scéně ho samozřejmě vnímáte, ale rozhodně nejde o rušivý element.
Zajímavým detailem je pak za mě i relativně nízká spotřeba, pohybující se kolem 83 W v běžném režimu. Na poměry projektorů jde o poměrně úsporné zařízení, což se hodí zejména při delším večerním promítání.
Resumé
Epson EF-62B je projektor, který nestojí na extrémním jasu, ale na kombinaci obrazu, zvuku, přenosnosti a jednoduchosti. Je to zařízení, které si vezmete ze stolku, postavíte ho kamkoli, zapnete a během chvíle sledujete film ve 4K Pro UHD. Neřešíte kabely, neřešíte externí přehrávače, neřešíte složité nastavování. A právě v tom je jeho největší síla.
Pokud tedy hledáte přenosný projektor primárně na večerní sledování filmů, seriálů, sportu nebo hraní her, který zvládne fungovat jako samostatné multimediální centrum a zároveň nabídne nadprůměrný zvuk, EF-62B dává velký smysl. Není to náhrada obří televizní stěny pro sledování zpráv v pravé poledne. Je to spíš zařízení na zážitky a upřímně řečeno, přesně ty vám umí nabídnout velmi přesvědčivě. Skoro mě až mrzí, že se s ním po recenzi musím rozloučit.