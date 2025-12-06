Recenze Epson EB-FH54: Skvělý projektor, který si rozumí i s Apple AirPlay

Nebaví vás už koukat na klasickou televizi, popřípadě potřebujete do kanceláře zařízení, které dokáže kvalitně promítnout obraz de facto kamkoliv jen potřebujete? Pak by vás mohly zaujmout následující řádky. Do pracovny mi totiž přistál na otestování projektor Epson EB-FH54 a musím říci, že si ostudu rozhodně neutrhnul. Má totiž rozhodně co nabídnout a to říkám jak z pohledu člověka zvyklého na kvalitní OLED obrazovky, tak z pohledu fanouška Apple produktů. Pojďme se tedy na tento kousek podívat blíže.
Technické specifikace, zpracování a design
Epson EB-FH54 je projektor, který už na první pohled dává najevo, že patří mezi spolehlivou techniku, kterou můžete bez obav používat den co den. Designově nejde o zařízení, které by se snažilo přitahovat pozornost extravagantními liniemi nebo futuristickými prvky. Epson zde tradičně volí čistě funkční přístup ve formě plastové konstrukce s jemnou povrchovou úpravou, praktického rozmístění ventilačních otvorů či s přední optikou zasazenou tak, aby byla chráněná, ale zároveň snadno dostupná pro čištění.
Rozměry 30,9 × 10,5 × 29,3 cm a hmotnost 3,1 kg ho řadí do příjemné střední třídy mezi projektory. Jasně, není to žádný drobek, kterého byste strčili do batohu vedle notebooku, ale zároveň nejde o těžkotonážní zařízení, které by bylo nutné instalovat napevno. O kvalitě zpracování vás pak přesvědčí hned první manipulace, která dává znát, že projektor působí pevně, nikde nic nevrže a konstrukce je celkově tuhá.
Z hlediska konektorové výbavy Epson sází na širokou univerzálnost, což je za mě osobně u tohoto typu zařízené naprosto klíčové. Máte zde samozřejmě HDMI, klasické USB 2.0, ale i port pro připojení periferií či prezentací, nechybí audio jack, a co je dnes stále důležitější – Wi-Fi, Miracast a pro jablíčkáře je tu dokonce i Apple AirPlay a podpora HomeKitu. Díky bezdrátovým možnostem dostanete obraz do projektoru i bez kabelu, což se hodí jak ve školních učebnách či ve firemních zasedačkách, tak i doma, když se jednoduše nechcete otravovat s kabeláží.
Když se podíváme na zobrazovací schopnosti, Epson už dlouhá léta sází na technologii 3LCD, která se odlišuje od běžných DLP systémů hlavně tím, že zobrazuje barvy velmi přirozeně, bez známého „rainbow efektu“. V kombinaci s vysokou svítivostí 4 100 ANSI lumenů jde o projektor, který se nebojí světlejších prostor, což je v praxi obrovská výhoda. Ne všichni totiž mohou během dne zatáhnout žaluzie či zhasnout světla.
Za zmínku stojí i užitečný parametr projekční vzdálenosti, která začíná na velmi krátkých 0,88 metrech. EB-FH54 se tak bez problémů zařazuje mezi projektory, které dokáží i v menší místnosti vykouzlit velkou úhlopříčku. Minimální obraz startuje na 78,74 cm, maximální může mít až 772,16 cm, což znamená, že projektor má opravdu široký rozsah využití od prezentací až po filmové večery. U těch nicméně musíte počítat „jen“ s Full HD rozlišením a kontrastem 16 000:1.
Celkově Epson u tohoto modelu jasně ukazuje, že jde o zařízení primárně určené do pracovního prostředí, výukových prostor i domácností, kde lidé očekávají spolehlivost, výkon a jednoduchou instalaci. A EB-FH54 tohle bez váhání splňuje.
Testování
Protože na našem magazínu projektory příliš často netestujeme a zároveň jsme zhýčkaní sledováním kvalitních displejů, byl jsem upřímně velmi zvědavý, jak na mě bude celkově tento produkt působit. A musím říci, že sympatie jsem v něm našel prakticky od úplného začátku. Už při prvním spuštění mě totiž docela překvapilo, jak rychle se projektor dostal do stavu, kdy je připravený promítat v plné kvalitě. Bavíme se totiž jen o pár vteřinách, které mu stačí k plnému „naběhnutí“. Lampa je navíc skutečně silná, což se ukázalo hned v prvních minutách testování.
Díky svítivosti 4100 lumenů můžete počítat s tím, že i během běžného denního světla získáte dobře viditelný a kontrastní obraz. Já testoval projektor primárně v místnosti s okny na jižní stranu s tím, že jsem k mému překvapení nemusel kompletně zatemňovat, ale stačilo jen mírně přivřít žaluzie a obraz si držel velmi solidní kvalitu. Na běžné prezentace či videa je to ideální stav.
Kdybych měl zhodnotit podání obrazu jako takového, hodnotil bych jej jako velmi zdařilý. Barvy, které je schopen projektor vyprodukovat, jsou přirozené, nikoliv přepálené, a bílé odstíny nepůsobí studeně. Při projekci filmů či seriálů jsou barvy vyvážené, barva kůže herců věrná a tmavé scény nepůsobí vyloženě vybledle. Jasně, kontrast 16 000:1 nenahradí moderní OLED panel, ale projektor si vede víc než dobře v rámci své kategorie. A upřímně, ačkoliv doma na OLED televizi koukáme, u mnoha filmů mě projektor bavil daleko víc, protože se díky němu cítíte jako v kině.
Pokud často koukáte na sport či obecně na videa, která jsou rychlá, pravděpodobně vás stejně jako mě potěší fakt, že vás nečekají žádné rozmazané animace (tedy samozřejmě, není-li výstup jako takový rozmazaný už „z výroby“. Projektor je totiž schopný běžet až na 240 Hz, což v praxi znamená, že rychlejší věci jako například sport, pohybující se prezentace či obecně animace působí hladce a neškubou. Já si na projektoru zkusil i zahrát skrze připojený Xbox Series X a též si nemám na co stěžovat. Jste tu sice limitováni 60Hz frekvencí kvůli HDMI 2.0, nicméně i tato frekvence pro plynulé hraní stačí (tím spíš, když i v dnešní době hodně her běží jen ve 30 fps). A upřímně, zahrát si na obrazovce přes celou stěnu vašeho pokoje je rozhodně zážitek!
Co mě jakožto fanouška bezdrátového připojení a zároveň uživatele Apple produktů velmi potěšilo, je podpora Apple AirPlay a HomeKitu. Co to pro vás v praxi znamená? Jednoduše to, že můžete přes AirPlay ve vašem Macu, iPhonu či iPadu streamovat obsah do projektoru, který jej následně perfektně přehrává na zdi. A když říkám perfektně, myslím tím opravdu perfektně – v průběhu testování jsem se totiž nesetkal s žádným zásekem či obecně jakoukoliv chybou, která by využívání projektoru znepříjemnila.
Co se pak týče integrace do Apple Domácnosti, ta vám zase umožní jednoduše přes stejnojmennou aplikaci projektor vypnout a zapnout, potažmo u něj přepínat zdroje obrazu, aniž byste na něj museli fyzicky sahat. Projektor se v Domácnosti totiž tváří jako klasická televize, takže i nabízí to, na co jsme u televizí podporujících Domácnost zvyklí, což je za mě určitě fajn.
Pokud pak zastánci nativních Apple řešení nejste, vězte, že má Epson v App Store a Google Play ještě doprovodnou aplikaci, která vám umožňuje rovněž jednoduché ovládání projektoru z mobilu. Můžete si přes ní spustit třeba i kameru vašeho telefonu a nechat tak projektor promítat to, co právě kamera vidí, což je docela zajímavé. K celkovým promítacím schopnostem se pak sluší dodat snad už jen to, že korekce náklonu projektoru funguje spolehlivě a automatika je přesnější, než jsem čekal. I když projektor postavíte lehce nakřivo, během několika vteřin se obraz srovná do pravidelného obdélníku. Ve výsledku je tak jeho používání extrémně jednoduchou záležitosti, kterou zvládne i naprostý technologický analfabet lačnící po podobném typu sledování obsahu.
Pokud se pro sledování filmů, hraní her či obecně jakékoliv jiné využití projektoru rozhodnete, je samozřejmě třeba počítat s tím, že jej uslyšíte, protože se jedná o aktivně chlazené zařízení. Zde ale naštěstí není hlučnost nějak závratná a alespoň mě nějak zvlášť neštvala. Epson udává v technických specifikacích konkrétně 37 dB, což v normálním režimu slyšíte, ale rozhodně to není nic, co by rušilo sledování nebo prezentování – zvlášť, když si člověk pustí do reproduktorů zvuk filmu. V ECO módu se pak hlučnost snižuje a zároveň prodlužuje životnost lampy až na krásných 12 000 hodin, byť na úkor svítivosti. Pokud ale projektor používáte pravidelně, ale nikoli osm hodin denně, jde o hodnotu, která vám vydrží skutečně několik let.
Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která mě u projektoru tak trochu zklamala a tou je integrovaný reproduktor. Ten mi přijde docela nekvalitní a jeho poslech mě úplně nebavil, takže určitě nepočítejte s tím, že by vám byl projektor schopen nahradit domácí audio systém. Ano, na prezentace, občasné puštění videa a tak podobně reproduktor postačí, ale pokud byste chtěli koukat na filmy či seriály ve větší míře, pak se bez připojení externích reproduktorů neobejdete. A pokud připojíte reprodukty opravdu kvalitní, garantuji vám, že vás čeká takřka kinozážitek.
Celkový dojem z testování je takový, že Epson EB-FH54 patří mezi projektory, které odvádějí konzistentně kvalitní výkon bez ohledu na prostředí. Je to přesně ten typ zařízení, na které se můžete spolehnout, protože jednoduše funguje.
Resumé
Co tedy říci závěrem? Epson EB-FH54 patří mezi projektory, které odvádějí konzistentně kvalitní výkon bez ohledu na prostředí. Je to přesně ten typ zařízení, na které se můžete spolehnout, protože jednoduše funguje a funguje zatraceně dobře. Výrobce se vás u něj nesnaží ohromit efektními čísly, ale spíš dlouhodobě stabilním výkonem, který vás bude bavit čím dál tím víc s ohledem na narůstající čas, který s projektorem strávíte.
Vysoká svítivost, věrné barvy 3LCD technologie, rozumně tichý chod v ECO režimu, velmi široká kompatibilita, bezdrátové připojení a flexibilní umístění dělají z tohoto projektoru model, u kterého si troufám tvrdit, že jakmile si jej jednou zkusíte, začnete o jeho pořízení domů ihned přemýšlet tak, jak to mám teď já. Epson u EB-FH54 holt opět ukazuje, že pořád patří mezi značky, které berou projektory vážně a že i „nenápadné“ modely dokážou odvést velmi dobrou práci.