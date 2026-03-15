Přesouvejte objekty z fotek na vašem iPhonu napříč aplikacemi snadno a rychle

Spousta lidí má pocit, že když chce z fotky „vystřihnout“ postavu nebo třeba psa, musí sáhnout po složitém editoru. Přitom to iPhone zvládá přímo v aplikaci Fotky a zabere to doslova pár sekund. Výsledek pak můžete poslat do Zprávy, vložit do e-mailu nebo třeba do poznámek.
Vzpomínám si, když Apple tuto funkci poprvé uvedl. Těšila jsem se na to, že mi kopírování objektu poslouží zejména tehdy, když budu potřebovat pracovat s grafikou na iPhonu. Ve finále funkci používám z 99 % při tvorbě a posílání nevyžádaných trapných samolepek na WhatsAppu. Jak ji využijete vy, je jen na vás.
Funkce funguje na jednoduchém principu rozpoznání hlavního objektu na snímku. Otevřete si fotku, na které je jasně oddělená osoba, zvíře nebo předmět v popředí. Pak na něj dlouze podržte prst. Telefon motiv „oddělí“ jemnou animací a nabídne vám možnosti práce s ním.
V tu chvíli stačí klepnout na Kopírovat a objekt můžete vložit kamkoli jinam. Pokud máte otevřený multitasking, dá se dokonce přetáhnout přímo do jiné aplikace. Osobně to používám hlavně při posílání rychlých vtípků do konverzací. Když z fotky vyříznete kamaráda a pošlete ho jako samostatný prvek, má to úplně jiný efekt než klasický screenshot.
Co je na tom nejlepší, není potřeba nic instalovat ani nastavovat. Všechno běží přímo v systému. A jakmile si na to zvyknete, začnete fotky vnímat jinak. Ne jako hotový obrázek, ale jako zdroj jednotlivých motivů, se kterými můžete dál pracovat.