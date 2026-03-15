Od zlata po kryptoměny: Co dnes hýbe finančními trhy podle expertů z Online Trading Konference 2026

Tisková zpráva: Finanční trhy v posledních letech procházejí obdobím zvýšené volatility a nejistoty. Geopolitické napětí, změny v měnové politice centrálních bank, vývoj inflace nebo proměny energetických trhů zásadně ovlivňují rozhodování investorů i traderů po celém světě. Právě těmto tématům se věnovala letošní Online Trading Konference 2026, která nabídla pohled zkušených traderů, analytiků i investorů na současné dění na trzích a možné scénáře jejich dalšího vývoje.
Geopolitika jako jeden z hlavních hybatelů trhů
Jedním z nejčastěji diskutovaných témat konference byl rostoucí vliv geopolitiky na finanční trhy. V panelu věnovaném komoditám vystoupili například Jiří Tyleček, Juraj Karpiš, Petr Plecháč a Vojtěch Slovák, kteří se zaměřili na to, jak geopolitické události ovlivňují ceny komodit, energetických surovin a měnových kurzů. Diskuze se dotkla například rostoucího napětí mezi světovými velmocemi, změn v globálních dodavatelských řetězcích nebo vývoje energetického trhu. Tyto faktory mají přímý dopad nejen na ceny ropy a zemního plynu, ale také na průmyslové kovy nebo zemědělské komodity. V prostředí zvýšené nejistoty zároveň roste zájem investorů o aktiva, která jsou tradičně považována za bezpečné přístavy. Právě zlato bylo jedním z často diskutovaných instrumentů, protože historicky slouží jako ochrana proti inflaci, geopolitickému napětí i oslabování měn.
Měnová politika a inflace pod drobnohledem
Dalším významným tématem konference byla měnová politika a její dopad na finanční trhy. Po období rychlého zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank se investoři snaží odhadnout další směřování globální ekonomiky. Analytici upozorňovali, že rozhodnutí centrálních bank mají zásadní vliv na vývoj akciových trhů, dluhopisů, měn i komodit. Vývoj inflace, tempo ekonomického růstu a fiskální politika jednotlivých států tak zůstávají klíčovými faktory, které investoři musí sledovat při svém rozhodování. Právě kombinace geopolitických událostí a měnové politiky dnes vytváří prostředí, ve kterém mohou finanční trhy reagovat velmi rychle a někdy i nepředvídatelně. To klade větší nároky na schopnost investorů pracovat s informacemi a správně řídit riziko.
Kryptoměny a jejich role na finančních trzích
Samostatná část konference byla věnována také kryptoměnám. V diskuzním panelu vystoupili například Jakub Kralovanský, Marek Vaňha a Jiří Přibyl, kteří se zaměřili na aktuální vývoj kryptoměnového trhu a jeho potenciální další směřování. Diskutovalo se například o institucionální adopci kryptoměn, vývoji regulace nebo o tom, jak by se mohl trh vyvíjet v dalších letech. Kryptoměny zůstávají jedním z nejdynamičtějších segmentů finančních trhů, a proto přitahují stále větší pozornost investorů i traderů.
Psychologie tradingu a mentální výkon
Vedle analýzy trhů se konference dotkla také témat psychologie tradingu a mentální výkonnosti. Michaela Vránová se ve své přednášce zaměřila na to, jak velkou roli hrají emoce při obchodování na finančních trzích. Zdůraznila, že dlouhodobý úspěch v tradingu není pouze otázkou strategie nebo analytických schopností. Velmi důležitá je také disciplína, schopnost zvládat stres a dodržovat obchodní plán i v období ztrát. Na toto téma navázala také diskuze o biohackingu, které se věnoval například Libor Mattuš. Ta se zaměřila na optimalizaci mentálního výkonu, koncentrace a energie, které jsou při aktivním tradingu často rozhodující.
Pro všechny, kteří chtějí získat širší přehled o aktuálních trendech na finančních trzích a o přístupech zkušených traderů a analytiků, je nyní k dispozici kompletní záznam celé konference zdarma.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
kluci, drzte se sveho kopyta … veci kolem Apple
kdyz pod svym redaktorskym jemenm pretiskujete reklamni clanky ruznych pochybnych instituci nebo obskurnich firem, tak to fakt neni dobry ,,,
To ze to uveete jako „Tiskova zpravai“ z vas moralne nesnima zodpovednost za to ze prepustite pod svym jmenem nejaou sra*ku….