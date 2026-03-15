iHome Collection: jak by to vypadalo, kdyby Jony Ive navrhl iCoffe, iToast, iHeat a další produkty pro domácnost

Roman Zavřel
Krátce po té, co se Steve Jobs v roce 1997 vrátil do vedení, začal Apple používat zcela nový design. Po označením Bondi Blue translucent design a později fruit colors se začaly objevovat produkty jako iBook, eMac nebo dokonce klávesnice a myši. Za vším stál Jony Ive, ze kterého udělal Jobs šéfa designu celého Apple. Až do roku 2003 používal Apple právě tento design, ze kterého později přešel na hliník. Do dnes však právě produkty jako iBook nebo eMac patří mezi ty, na které se můžeme zajít podívat do světových designových galerií a právě proto se staly inspirací pro designérku vystupující na instagramu pod přezdívkou bylulikibudi, která se tímto designem nechala inspirovat a představila vlastní iHome Collection, ve které najdete iFry, iHeat, iCoffe a také iToast. Design produktů vypadá naprosto perfektně a kávovar bych si s chutí dal i dnes do kuchyně. Ostatně podívejte se sami jak skvěle by tyto produkty vypadaly, kdyby je Apple skutečně vyráběl.

