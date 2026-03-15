Doprovod na iPhonu: Jak zapnout chytřejší sdílení cesty krok za krokem

Sdílení polohy už dávno není jen o tom, že někomu pošlete bod na mapě. Již od dob příchodu iOS 17 nabízí iPhone funkci Doprovod (přiznejte se, kdo na ni mezitím stihl zapomenout?), která druhé straně ukáže nejen vaši aktuální polohu. Dotyčný také uvidí předpokládaný čas příjezdu, dostane upozornění, pokud se zpozdíte, a v případě potřeby i informaci o stavu baterie. V praxi je to překvapivě užitečné.
Používám to hlavně při večerních návratech domů. Nemusím psát „už jedu“ nebo „mám zpoždění“. Druhá strana prostě vidí, jak se cesta vyvíjí. A kdyby podezřelá (ne)aktivita naznačovala, že se mě někdo rozhodl unést („oni by tě hned vrátili a ještě by zaplatili,“ říkávala před lety moje spolubydlící), druhá strana může patřičně zareagovat.
Jak Doprovod aktivovat
Otevřete aplikaci Zprávy a vstupte do konverzace s osobou, které chcete cestu sdílet. Klepněte na tlačítko plus vedle pole pro zprávu. V nabídce vyberte možnost Doprovod.
Následně zvolíte, kam máte namířeno. Může to být domov, jiná uložená adresa nebo místo, které zadáte ručně. iPhone vypočítá předpokládaný čas příjezdu a nabídne zahájení sdílení.
Od té chvíle druhá strana vidí průběh vaší cesty. Pokud dorazíte včas, Doprovod se automaticky ukončí. Když se zdržíte nebo se trasa výrazně změní, systém odešle upozornění. Pokud by se něco stalo a vy nereagovali, sdílí se vybrané údaje, například poslední známá poloha.
Doprovod je malá funkce, která ale v reálném životě dává velký smysl. Nezahlcuje zprávami, přitom poskytuje klid oběma stranám. A to je přesně ten typ drobnosti, který člověk začne používat pravidelně, jakmile ho jednou vyzkouší.