Zavřít reklamu

Recenze tickIQ: geniální aplikace, pomocí které spravuji svoji sbírku hodinek

Recenze
Roman Zavřel
0

Pokud patříte stejně jako já mezi milovníky mechanických hodinek, je aplikace tickIQ určena právě pro vás. Čím víc se o hodinky začnete zjaímat, tím víc vás začne fascinovat jak komplikované jsou některé funkce mechanických hodinek, jak neskutečně precizní musí být každý komponent aby dokázal strojek běžet roky s minimem oleje a ukazovat co nejpresněji čas.  Abyste si mohli sami doma kontrolovat, jak přesně vaše hodinky jdou nebo zda je v nich vše v pořádku, je tu právě aplikace tickIQ. Ta promění iPhone v kapesní měřicí nástroj podobný profesionálnímu timegrapheru. Jejím hlavním cílem je umožnit uživateli rychle a jednoduše zjistit, v jaké kondici se jeho hodinky nacházejí a jak přesně pracuje jejich strojek, aniž by bylo nutné navštívit hodináře nebo investovat do specializovaného hardwaru.

Základem aplikace je akustická analýza chodu mechanického strojku. Telefon pomocí vestavěného mikrofonu zaznamenává tikání hodinek a software následně vyhodnocuje jednotlivé impulzy. Během přibližně třicetisekundového měření dokáže aplikace určit denní odchylku chodu (rate), tedy kolik sekund za den hodinky předbíhají nebo se opožďují. Současně zobrazuje hodnotu beat error, která vyjadřuje symetrii tikání setrvačky a může napovědět, zda je strojek správně seřízený. Dalším sledovaným parametrem je amplitude, tedy rozkmit setrvačky, který je důležitým ukazatelem celkového technického stavu a energie strojku. Vyšší a stabilní amplitude obvykle znamená dobrý stav mazání i mechaniky, zatímco nízké hodnoty mohou signalizovat potřebu servisu.

Vstoupit do galerie

Přesnost měření je závislá na kvalitě záznamu zvuku, tedy především na klidném prostředí bez okolního hluku a správném umístění hodinek vůči mikrofonu telefonu. V ideálních podmínkách jsou výsledky dostatečně přesné pro běžnou kontrolu stavu hodinek a dlouhodobé sledování jejich vývoje. Aplikace je samozřejmě určena výhradně pro mechanické hodinky s automatickým nebo manuálním nátahem, protože quartzové nebo digitální modely neprodukují pravidelné mechanické tikání potřebné pro analýzu. Samozřejmě nemám doma timegrapher a přiznám se, že jsme ani nešel nechat měřit hodinky někam do servisu, ovšem v případě mých Patek Philippe Calatrava se jedná o zcela nové hodinky, které jsou v mé sbírce méně než tři týdny a jsou nenošené, tedy jejich chod by měl být naprosto přesný, což také aplikace potvrdila. Stejně tak jsou na tom Rolex Submarine, které jsou sice již tři roky staré, ale zase poměrně málo nošené. U těch také aplikace potvrdila velmi přesný chod. V případě Hublot Classic Fusion jsme naopak bohužel zjistil to, co jsem čekal, že hodinky potřebují servis a to v co nejbližší době. Zde jsem opravdu hodinky za 10 let neservisoval a tak se není příliš čemu divit. V případě Breitling Superocean zjistila aplikace, že jsou naprosto v pořádku, což odpovídá tomu, že je to zhruba 3 měsíce od chvíle, kdy dorazily ze servisu.

Samozřejmě je potřeba mít realistická očekávání, což vám však připomene i aplikace, která vám dá ve vašem rodném jazyce vědět, jak na tom hodinky jsou. Samozřejmě jiná očekávání musíte mít od hodinek, která mají splňovat standard chronometr, kde mohou mít maximální odchylku -4/+6 sekund a jiné očekávání od hodinek ,která žádné podobné normy splňovat nemusí. Aplikace vám však vždy napíše narovinu jak na tom vaše hodinky jsou a co je na nich dobře a co špatně, což se mi líbí ze všeho nejvíc.

Vstoupit do galerie

 

Kromě samotného měření nabízí tickIQ také funkce zaměřené na správu a evidenci sbírky. Můžete si přidat jednotlivé hodinky, doplnit jejich fotografie a vytvářet si digitální přehled své kolekce. Součástí je i možnost automatického rozpoznání modelu pomocí fotografie, kdy aplikace s využitím strojového učení identifikuje značku a konkrétní variantu hodinek. Musím uznat, že tato funkce funguje naprosto skvěle a všechny modely z mé sbírky aplikace rozpoznala takříkajíc na první dobrou.  To usnadňuje katalogizaci zejména větších sbírek. Navíc vám pak aplikace k vašim hodinkám přidá automaticky vygenerovanou fotku, takže vše vypadá naprosto dokonale. Další funkcí je historie měření a dlouhodobé sledování hodnot. Aplikace ukládá jednotlivé výsledky a umožňuje porovnávat vývoj přesnosti nebo amplitude v čase. Díky tomu lze odhalit postupné zhoršování chodu, které by jinak zůstalo bez povšimnutí. Na základě nasbíraných dat dokáže aplikace také odhadnout, kdy by mohlo být vhodné zvážit servisní zásah. Nejde o závazné doporučení, ale o orientační predikci vycházející z trendu naměřených hodnot.

tickIQ rovněž obsahuje kalendář nošení, kde si uživatel může evidovat, které hodinky měl konkrétní den na ruce. Tato funkce je praktická zejména pro sběratele s více kusy, kteří chtějí mít přehled o rotaci hodinek a jejich skutečném využití. Součástí aplikace je i možnost exportu výsledků měření do grafické podoby a jejich sdílení, například na sociálních sítích nebo v komunitě dalších uživatelů, což je za mě téměř ta nejlepší funkce, protože můžete svoji sbírku i s daty přehledně sdílet mezi lidmi, kteří mají podobnou poruchu jako vy.

Celkově tickIQ kombinuje technické měření chodu mechanických hodinek s nástroji pro správu sbírky a dlouhodobou evidenci dat. Nabízí rychlý způsob, jak získat základní přehled o přesnosti a stavu strojku přímo z telefonu, a zároveň vytváří digitální zázemí pro každého, kdo chce mít svou kolekci pod kontrolou nejen vizuálně, ale i technicky. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že se v žádném případě nejedná o profesionální měřící přístroj, tedy timegrapher. Samozřejmě i přesto, že vám bude tickIQ ukazovat perfektní hodnoty, je potřeba dodržovat přesně dané návštěvy servisu, které určuje výrobce, což je většinou mezi 5 až 7 lety. Pokud milujete svoji sbírku hodinek, rádi se o ně zajímáte i jinak než z pohledu statusu, pak je TickIQ rozhodně zajímavá možnost, jak mít zase o něco větší přehled o tom, co se děje uvnitř strojku. Navíc si sem můžete přidávat záznamy o tom, jak hodinky nosíte, kdy byly naposledy na servisu a tak podobně. Pro větší sbírky hodinek, bych řekl, že je něco podobného téměř nutnost, už jen proto, abyste měli připomínky vašich servisů a zároveň věděli, jak je na tom stav hodinek.

tickIQ si můžete stáhnout zdarma přímo zde. (plná verze stojí 129Kč měsíčně)

Zdroj
Diskuze

Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.