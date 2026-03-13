Apple vydělává 109 miliard dolarů ročně na službách. iPhone už není jeho nejziskovější byznys

Když se řekne Apple, většina lidí si automaticky představí iPhone. Telefon, který změnil svět mobilních technologií a dlouhé roky byl hlavním zdrojem příjmů celé firmy. Jenže Apple se za poslední dekádu proměnil mnohem víc, než si mnoho lidí uvědomuje. Z výrobce hardwaru, který prodává zařízení jednou za několik let, se stal technologický gigant, jehož skutečná síla dnes stojí na úplně jiném modelu. Modelu, který generuje peníze každý den, každou hodinu a často i každou minutu. Ještě před deseti lety byl byznys Applu poměrně jednoduchý. Firma představila nový iPhone, Mac nebo iPad, zákazníci si ho koupili a tím celý obchod v podstatě končil. Další příjem přišel až ve chvíli, kdy si lidé pořídili další generaci zařízení. Dnes je ale situace zásadně jiná. Apple vytvořil obrovský digitální ekosystém, ve kterém uživatelé nejen kupují zařízení, ale následně za něj platí znovu a znovu prostřednictvím služeb, předplatného a digitálních nákupů.
Tato změna je dnes vidět i na finančních výsledcích společnosti. Ve fiskálním roce 2025 Apple utržil přibližně 416 miliard dolarů a zhruba 109 miliard z této částky pocházelo ze segmentu služeb. To znamená, že více než čtvrtina všech příjmů firmy už nepřichází z prodeje zařízení, ale z digitálních služeb. Ještě zajímavější je ale jiný detail. Zatímco marže u hardwaru, tedy například u iPhonů nebo Maců, se pohybuje kolem 35 až 37 procent, služby generují marže přesahující 70 procent. Jinými slovy, z každého dolaru vydělaného na službách zůstává Applu výrazně více peněz než z prodeje samotného telefonu. Důvod, proč tento model funguje tak dobře, je jednoduchý. Apple dnes provozuje jeden z největších technologických ekosystémů na světě. Podle posledních dat má firma po celém světě více než 2,3 miliardy aktivních zařízení. Každý iPhone, iPad, Mac nebo Apple Watch přitom funguje jako vstupní brána do celé řady digitálních služeb, které Apple nabízí. Jakmile si uživatel koupí zařízení, často začne využívat i další služby firmy. Typickým příkladem je iCloud pro ukládání dat, Apple Music pro poslech hudby nebo Apple TV+ pro sledování filmů a seriálů.
Právě díky tomu dnes Apple eviduje více než miliardu placených předplatných napříč svými službami a aplikacemi. Každý měsíc tak od stovek milionů lidí po celém světě přicházejí pravidelné platby za digitální obsah a služby. A to je přesně ten typ příjmu, který investoři milují. Na rozdíl od jednorázového prodeje zařízení jde o stabilní a dlouhodobý zdroj peněz. Obrovským zdrojem příjmů je také App Store. Ten funguje jako digitální tržiště pro aplikace a hry, které vytvářejí vývojáři z celého světa. Pokud si uživatel aplikaci koupí nebo provede nákup přímo v aplikaci, Apple si z transakce bere provizi, která se většinou pohybuje mezi 15 a 30 procenty. Vzhledem k tomu, že App Store využívají stovky milionů lidí a každoročně zde probíhají miliardy transakcí, jde o jeden z nejvýdělečnějších digitálních obchodů na planetě.
Zajímavou kapitolou je také dohoda s Googlem. Ten totiž platí Applu obrovské částky za to, aby jeho vyhledávač zůstal výchozí volbou v prohlížeči Safari. Podle dokumentů zveřejněných během amerických antimonopolních procesů může jít až o 20 miliard dolarů ročně. Apple v podstatě jen nastaví Google jako výchozí vyhledávač a inkasuje miliardové platby. Pro Google je to strategicky důležité, protože iPhone patří mezi nejpoužívanější zařízení pro přístup k internetu. Celý model Applu tak dnes funguje trochu jinak, než si mnoho lidí myslí. Hardware zůstává důležitý, protože bez něj by žádný ekosystém nevznikl. Ve skutečnosti je ale iPhone spíše vstupenkou do mnohem většího byznysu, který pokračuje dlouho po samotném nákupu zařízení. Apple prodá telefon, a poté na něm vydělává prostřednictvím služeb, předplatného, digitálních nákupů i provizí z aplikací. Právě tato strategie postupně proměnila Apple v jednu z nejziskovějších firem planety. Firma už dávno nevydělává jen na prodeji zařízení. Skutečné peníze dnes přicházejí z ekosystému, který kolem těchto zařízení vznikl. A pokud současný trend bude pokračovat, může být budoucnost Applu ještě více postavená na službách než na samotném hardwaru.