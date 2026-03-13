Apple v Číně zlevňuje App Store. Provize pro vývojáře klesnou až na 12 %

Apple v Číně přichází s poměrně zásadní změnou pro vývojáře. Od 15. března totiž snižuje provize, které si bere z nákupů v aplikacích v rámci App Storu. Standardní poplatek tak nově klesne z dosavadních 30 % na 25 %.
Změna se týká klasických in-app nákupů, tedy situací, kdy si uživatelé v aplikacích kupují různé digitální služby, předplatné nebo herní obsah. Pro vývojáře jde o poměrně citelnou úpravu, protože právě provize z těchto nákupů tvoří velkou část příjmů Applu z App Storu. Ještě výraznější změna se pak týká menších vývojářů. Ti, kteří spadají do programu App Store Small Business Program, budou nově odvádět provizi jen 12 % místo dosavadních 15 %. Stejná sazba se bude vztahovat také na některé další programy, například Mini Apps Partner Program, a rovněž na automatické obnovení předplatného po prvním roce.
Apple přitom otevřeně přiznává, že za změnou stojí jednání s čínskými regulátory. Podle vyjádření společnosti jde o výsledek diskusí s tamním úřadem pro dohled nad hospodářskou soutěží. Ten už v minulosti začal zkoumat, zda nejsou poplatky Applu v App Storu příliš vysoké a zda neomezují konkurenci.
Podobný krok jsme ostatně viděli už nedávno i v Japonsku. Tam Apple pod tlakem regulátorů upravil pravidla pro některé platby třetích stran a zároveň snížil provize na zhruba 21 % u vybraných transakcí. Zajímavé je i to, že vývojáři v Číně nemusí kvůli nové sazbě podepisovat žádné nové smluvní podmínky. Apple totiž uvedl, že nižší provize se začnou automaticky uplatňovat od 15. března.
Celá situace tak jen potvrzuje trend posledních let. Regulátoři po celém světě začínají čím dál víc řešit pravidla digitálních obchodů s aplikacemi a Apple je postupně nucen některé své dlouhodobé modely přehodnocovat. A Čína je teď jen dalším trhem, kde se to začíná naplno projevovat.