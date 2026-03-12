QNAP mění NAS na NDR: ADRA NDR Standalone snižuje bariéry v oblasti vnitřní síťové bezpečnosti

Vzhledem k eskalaci vnitřních síťových hrozeb je Network Detection and Response (NDR, síťová detekce a reakce) stále důležitější, avšak vysoké náklady a požadavky na specializovaná zařízení brání jejímu širšímu zavedení v mnoha malých a středních podnicích. Společnost QNAP® Systems, Inc. (QNAP), přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes oznámila vydání aplikace ADRA NDR Standalone (Beta) – bezplatné softwarové aplikace typu NDR, kterou lze nasadit přímo na systémy QNAP NAS. Díky odstranění licenčních poplatků a požadavků na speciální hardware společnost QNAP výrazně zpřístupňuje proaktivní ochranu interní sítě a reakci na incidenty v reálném čase organizacím všech velikostí.
„Firewally a ochrana koncových bodů jsou sice stále nezbytné, ale jakmile se hrozby začnou šířit laterálním pohybem v síti, poskytují jen omezenou viditelnost,“ uvedla Rebecca Yen, produktová manažerka společnosti QNAP, a dodala: „NDR tento nedostatek řeší, ale jeho zavádění brzdí náklady a složitost. ADRA NDR Standalone tyto překážky odstraňuje a umožňuje organizacím nasadit NDR přímo na stávající NAS a síťovou infrastrukturu – bez licenčních poplatků nebo specializovaného hardwaru – a zároveň využívat automatizaci a analýzu založenou na umělé inteligenci ke snížení nároků na analýzu incidentů a reakci na ně.“
Hlavní vlastnosti QNAP ADRA NDR Standalone
- Nízká vstupní bariéra, rychlé nasazení: ADRA NDR Standalone je k dispozici ke stažení zdarma v QNAP App Center a lze jej nainstalovat na podporovaná zařízení QNAP NAS. V kombinaci s kompatibilními switchi QNAP mohou organizace nasadit NDR bez nutnosti pořizovat další bezpečnostní zařízení nebo předplácet opakující se licence.
- Efektivní selektivní filtrování paketů: Aplikace využívá selektivní analýzu podezřelých paketů namísto úplného skenování provozu, aby udržela vysokou propustnost a zároveň detekovala laterální pohyb a neobvyklá interní připojení v síti.
- Zachycování hrozeb a automatická izolace zařízení: Simuluje běžné síťové služby (např. SSH a SMB) jako návnady, které mají odhalit skryté hrozby. Jakmile je identifikováno rizikové chování, mohou být postižená zařízení automaticky izolována na základě ochranných zásad, aby se zabránilo útokům bez narušení celkového provozu.
- Analýza s podporou umělé inteligence a přehledné reportování: Poskytuje dva typy zpráv – analýzu událostí souvisejících s hrozbami založenou na umělé inteligenci a celkový přehled o bezpečnosti, přičemž komplexní chování sítě převádí na přehledné souhrny rizik, vizualizované cesty připojení a navrhovaná opatření ke zmírnění rizik, aby IT týmy mohly rychle pochopit vzorce hrozeb.
- Integrace s úložištěm QNAP pro zrychlené obnovení: Po zastavení útoku mohou organizace využít snímky a zálohovací mechanismy QNAP NAS k rychlému obnovení systémů a dat, čímž minimalizují prostoje a dopad na provoz.
Další informace o QNAP ADRA NDR Standalone, podporovaných modelech NAS a kompatibilních implementacích switchů naleznete na adrese https://www.qnap.com/go/software/adra-ndr-standalone/.