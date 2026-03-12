Microsoft odhalil 40 profesí, které může AI změnit nejvíc. Je na seznamu i ta vaše?

Umělá inteligence začíná měnit pracovní trh rychleji, než většina lidí čekala. Nová analýza Microsoft Research ukazuje, které profese mají největší překryv s tím, co dnes dokáže generativní AI. Nejvíce ohrožené nejsou manuální práce, ale profese založené na psaní, analýze informací a komunikaci. Studie pracuje s takzvaným „AI applicability score“, tedy skóre, které měří, jak často AI dokáže pomáhat nebo přímo vykonávat konkrétní pracovní úkoly v dané profesi. Na úplném vrcholu žebříčku skončili tlumočníci a překladatelé se skóre 0,492, následovaní historiky (0,462), spisovateli a autory (0,454) a obchodními zástupci ve službách (0,449). Vysoko se umístili také programátoři CNC strojů, rozhlasoví moderátoři, pracovníci zákaznické podpory nebo telemarketéři.
Na první pohled to nepřekvapí. Právě tyto profese totiž ve velké míře stojí na činnostech, ve kterých dnešní generativní AI vyniká: vyhledávání informací, shrnování, tvorbě textu, úpravách formulací, odpovídání na dotazy nebo přípravě informačních materiálů. Samotní autoři výzkumu uvádějí, že mezi nejdůležitější pracovní aktivity s nejvyšší návazností na AI patří editace textů, psaní komerčních materiálů, udržování znalostí v oboru, poskytování informací zákazníkům nebo reakce na zákaznické dotazy. To ale neznamená, že všechny tyto profese automaticky zmizí. Microsoft i následné komentáře ke studii výslovně upozorňují, že vysoká expozice vůči AI neznamená přímou náhradu člověka strojem. Výzkum spíš ukazuje, kde bude AI nejrychleji měnit podobu práce, kde převezme část rutiny a kde může začít tlačit na produktivitu, počty lidí v týmu nebo požadovanou kvalifikaci. Jinými slovy: ne každá ohrožená profese zanikne, ale u řady z nich se může výrazně změnit počet pracovních míst i to, co se od zaměstnanců bude čekat.
Pro média je na celé věci zajímavé hlavně to, jak vysoko se v žebříčku umístili autoři, novináři, editoři, techničtí žurnalisté nebo PR specialisté. Právě obsahové a komunikační obory patří mezi oblasti, kde AI už dnes umí zrychlit přípravu podkladů, navrhovat strukturu textu, tvořit první verze článků, přepisovat, překládat nebo upravovat styl. To neznamená, že kvalitní novinář nebo editor ztrácí význam. Znamená to ale, že ten, kdo AI nevyužije, bude proti konkurenci výrazně pomalejší a dražší. Zajímavé je i to, že studie neukazuje silnou vazbu mezi ohrožením AI a výší mzdy. Výzkumníci uvádějí pouze slabou korelaci mezi AI applicability score a mzdou, takže neplatí jednoduchá rovnice, že čím lépe placená kancelářská práce, tím vyšší riziko. Důležitější je spíš samotná povaha práce: čím více je založená na zpracování informací a jazyka, tím větší prostor dostává AI.
Na opačné straně žebříčku skončily profese, které vyžadují fyzickou přítomnost, manuální činnost, práci s lidmi v reálném prostředí nebo obsluhu strojů. Mezi nejméně zasažené patří například bagristé na plovoucích bagrech, obsluha zdymadel, operátoři úpraven vody, dělníci ve slévárnách, pokladači kolejí, pečovatelé, maséři nebo pracovníci údržby silnic. Právě tady je dnes čistě generativní AI nejslabší, protože jí chybí tělo, prostorové vnímání i schopnost fyzicky jednat v reálném světě.
40 profesí, které jsou podle Microsoftu nejvíce vystavené generativní AI
- tlumočníci a překladatelé
- historici
- palubní průvodci
- obchodní zástupci ve službách
- spisovatelé a autoři
- programátoři CNC strojů
- pracovníci zákaznické podpory
- telefonní operátoři
- pedagogové farm managementu a domácnosti
- rozhlasoví moderátoři a DJs
- makléřští asistenti
- pracovníci cestovních kanceláří a prodejci letenek
- concierge
- telemarketéři
- matematici
- politologové
- novináři a reportéři
- korektoři textů
- techničtí autoři
- univerzitní učitelé businessu
- editoři
- hostesky a hostitelé
- statističtí asistenti
- poradci při zakládání účtů
- promotéři produktů
- prodejci reklamy
- datoví vědci
- PR specialisté
- pracovníci přepážek a půjčoven
- geografové
- modelové
- archiváři
- univerzitní učitelé ekonomie
- operátoři telefonních ústředen
- weboví vývojáři
- operátoři tísňových linek
- finanční poradci
- management analytici
- analytici průzkumu trhu
- univerzitní učitelé knihovnictví
Pro firmy z toho plyne jediné: kdo pracuje s textem, informacemi a komunikací, ten už dnes působí v segmentu, který AI začne přepisovat nejrychleji. A pro zaměstnance platí totéž. Největší výhodu nebudou mít ti, kteří se budou snažit AI ignorovat, ale ti, kteří se naučí spojit vlastní expertizu, úsudek a odpovědnost s rychlostí, kterou nové nástroje přinášejí. Microsoft tímto výzkumem neříká, že zítra zmizí novináři, překladatelé nebo lidé na zákaznické podpoře. Říká ale dost jasně, že právě tady začne proměna trhu práce nejdřív.