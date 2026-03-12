Co takhle telefonní sluchátko připojené k vašemu iPhone? Native Union jej prodává za 40$

Je mi jasné, že většina našich čtenářů nebude vědět co je na obrázku, ale věřte nebo ne, je tou součást telefonů, které měl téměř každý z nás doma v devadesátých letech. Vlastně i dnes je najdete třeba v hotelovém pokoji nebo na podobných místech. Společnost Native Union přišla na to, že telefonovat z telefonního sluchátka byl ovlastně výrazně pohodlnější než držet tenký telefon. Ostatně to je důvod, proč si i na krátký hovor raději beru do ucha AirPods, než abych musel u hlavy držet iPhone. Proto Native Union přichází s Pop Phone, což je telefonní sluchátko, které přes USB-C připojíte k iPhone, iPadu nebo Macu.
Princip fungování je přitom extrémně jednoduchý. Sluchátko obsahuje vlastní mikrofon i reproduktor a po připojení ho telefon okamžitě rozpozná jako audio zařízení. Není potřeba nic párovat, instalovat aplikace ani řešit baterii. Prostě ho zapojíte a můžete volat. Na těle sluchátka je navíc tlačítko pro přijetí a ukončení hovoru, takže telefon může zůstat klidně na stole nebo v kapse. Možná si říkáte, že jde jen o nostalgický gadget bez reálného využití. Jenže právě při delších hovorech začnete chápat, proč takový produkt vlastně vznikl. Ergonomie klasického telefonního sluchátka je totiž stále nepřekonaná. Je lehké, dobře se drží a mikrofon je přesně v ideální vzdálenosti od úst. Pokud někdy trávíte dlouhé minuty na pracovních hovorech nebo konferencích, rozdíl poznáte téměř okamžitě.
Zajímavé je, že POP Phone se nehodí jen pro klasické telefonování. Stejně dobře funguje i při videohovorech přes FaceTime, Zoom nebo Teams. Telefon nebo tablet tak může zůstat opřený na stole, zatímco vy mluvíte přes klasické sluchátko. Na první pohled to může působit trochu zvláštně, ale po pár minutách zjistíte, že je to vlastně překvapivě přirozené. Dalším benefitem je něco, co bychom možná nečekali, menší rozptylování. Když držíte v ruce iPhone, máte tendenci během hovoru kontrolovat notifikace, otevřít Instagram nebo odepsat na zprávu. Se sluchátkem v ruce ale telefon často odložíte na stůl a skutečně se soustředíte jen na konverzaci. Je to drobný detail, ale v době neustálého digitálního rozptylování docela příjemná změna. Velkou roli samozřejmě hraje i design. Native Union POP Phone je dostupný v několika výrazných barvách a okamžitě přitáhne pozornost. Pokud ho vytáhnete při videohovoru, téměř jistě se někdo zeptá, co to vlastně používáte. Retro estetika tu funguje skvěle a připomíná dobu, kdy telefon byl jednoduše telefonem a ne malým počítačem v kapse.
Co se kompatibility týče, výrobce myslel na moderní zařízení. Aktuální verze využívá USB-C konektor, takže ji bez problémů připojíte k iPhonům s USB-C portem, iPadům, MacBookům nebo většině Android telefonů. Díky tomu může POP Phone fungovat nejen jako doplněk k telefonu, ale klidně i jako zajímavé příslušenství k notebooku při pracovních hovorech. Cena se pohybuje kolem čtyřiceti dolarů, což z něj nedělá úplně impulzivní nákup, ale zároveň nejde o nic extrémně drahého. Spíš je to jeden z těch gadgetů, které si člověk pořídí ze zvědavosti a pak zjistí, že ho vlastně používá častěji, než čekal.
Možná je na tom všem nejzajímavější jeden paradox. Zatímco technologické firmy se snaží každým rokem přidat do telefonů nové funkce a ještě více je proměnit v univerzální zařízení na všechno, Native Union se s POP Phone vrací k úplným základům. K tomu, jak má vlastně telefonování vypadat.