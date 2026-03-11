Írán varuje: Na seznamu cílů jsou Google, Amazon i Microsoft

Napětí na Blízkém východě znovu roste a do celé situace se stále více dostávají i velké technologické společnosti. Íránské vojenské vedení podle zahraničních médií varovalo, že po údajném útoku na íránskou banku může zaměřit své operace také na technologickou infrastrukturu spojenou se Spojenými státy a Izraelem. Teherán označil tento krok za reakci na „nelegitimní a nekonvenční válečný čin“. Podle vyjádření citovaného Sky News tak Írán považuje technologickou infrastrukturu západních firem v regionu za legitimní cíl odvetných operací. Íránská státní média zároveň uvedla, že bezpečnostní složky identifikovaly konkrétní technologické společnosti, jejichž kanceláře, vývojová centra nebo datová infrastruktura by se mohly stát terčem útoků. Jde především o firmy, které mají v regionu významnou technologickou infrastrukturu nebo cloudové služby využívané vládami a firmami. Na seznamu se mají nacházet zejména tyto společnosti:
- Amazon
- Microsoft
- Nvidia
- IBM
- Oracle
- Palantir
Hrozba se týká především jejich aktivit v Izraeli a ve státech Perského zálivu, například v Dubaji nebo Abú Zabí. Právě v těchto lokalitách mají technologické firmy regionální kanceláře, vývojová centra nebo cloudová datacentra, která zajišťují provoz digitálních služeb pro celý region. Moderní konflikty se totiž stále více přesouvají i do digitální infrastruktury. Datacentra dnes zajišťují cloudové služby, analytické systémy, komunikaci i provoz mnoha vládních a bezpečnostních nástrojů. Z pohledu některých států proto mohou představovat strategickou infrastrukturu. Zajímavé je, že mezi zmiňovanými společnostmi se zatím neobjevuje Apple. Důvod je poměrně jednoduchý. Apple v regionu neprovozuje velká cloudová datacentra ani infrastrukturu pro vládní nebo vojenské systémy. Na rozdíl od firem jako Amazon, Microsoft nebo Google je jeho přítomnost na Blízkém východě spojena hlavně s prodejem zařízení a běžnými digitálními službami pro uživatele. Celá situace ukazuje, jak výrazně se role technologických firem v geopolitice změnila. Ještě před několika lety byly podobné společnosti v konfliktech spíše na okraji. Dnes se jejich infrastruktura stává součástí strategického prostředí, protože digitální služby a cloud jsou pro fungování moderní ekonomiky i států stále důležitější.