iPadOS 26.4 přináší drobnost, která potěší náročné uživatele

Když Apple loni v iPadOS 26 představil zcela nový systém práce s okny aplikací, šlo o jednu z největších změn multitaskingu na iPadu za poslední roky. Uživatelé totiž konečně dostali možnost otevírat více oken jedné aplikace a libovolně je přeskupovat či měnit jejich velikost. Jinými slovy, iPad se v tomto směru zase o něco přiblížil klasickému počítači, což třeba mě osobně přimělo k tomu, abych mu dal po letech opět šanci a zařadil jej do své výbavy.
S novou svobodou ale přišla i jedna drobná nevýhoda. Jakmile začnete pracovat s větším množstvím oken, není úplně těžké ztratit přehled o tom, kolik jich vlastně máte otevřených a kde přesně se nachází. A právě na to nyní Apple reaguje. V iPadOS 26.4 totiž přidává malou, ale poměrně šikovnou funkci, která má pomoci především takzvaným power uživatelům. Když nyní spustíte aplikaci, která má otevřených více oken, přičemž některá z nich jsou skrytá, systém vás na to nově upozorní.
Na obrazovce se objeví malé vyskakovací okno s informací o počtu skrytých oken. Text ve stylu „X Hidden Windows“ pak nabídne možnost zobrazit všechna otevřená okna aplikace najednou. Zajímavé přitom je, že se tento prvek zobrazí přímo z ikony aplikace, kterou jste právě otevřeli, takže jeho pozice na obrazovce se může lišit podle toho, odkud aplikaci spouštíte.
Funkčně tak novinka trochu připomíná dřívější funkci Shelf, která se objevila už v iPadOS 15. Ta také sloužila k rychlému přehledu otevřených oken, byť šla na věc trochu jiným způsobem. Pro většinu běžných uživatelů zřejmě však půjde možná o drobnost, které si sotva všimnou. Realita je totiž taková, že velká část majitelů iPadů nikdy neotevírá více oken jedné aplikace současně. Pro ty, kteří iPad používají naplno (ať už na práci, studium nebo složitější multitasking) ale může jít o překvapivě užitečné vylepšení. Přehled v otevřených oknech je totiž přesně ten typ detailu, který dokáže práci s iPadem udělat o něco pohodlnější.