Apple Arcade v dubnu rozšíří katalog o DREDGE+ a Unpacking+

Apple oznámil, že služba Apple Arcade v dubnu rozšíří svou nabídku o několik nových titulů. Mezi nimi jsou oceňované hry DREDGE+, Unpacking+ a My Very Hungry Caterpillar+. Aktualizace se dočkají také některé již dostupné hry, včetně titulu Disney SpellStruck, který získá nový obsah inspirovaný světem Star Wars. Apple Arcade nadále rozšiřuje svou kurátorovanou kolekci více než 200 her vhodných pro celou rodinu. Hráči zde mohou hrát bez reklam a bez nákupů uvnitř aplikací. Už 2. dubna do služby dorazí tři nové tituly, mezi nimi nezávislé hry, vítězové App Store Awards i oblíbené klasiky. Hráči se budou moci vydat na temné vody v DREDGE+, které získalo ocenění iPad Game of the Year v rámci App Store Awards 2025. Další novinkou je Unpacking+, držitel ceny Cultural Impact z App Store Awards 2023, a také My Very Hungry Caterpillar+, inspirovaná známou dětskou postavičkou autora Erica Carlea.
DREDGE+
DREDGE+ přináší do Apple Arcade kompletní edici oceňované rybářské adventury. Tato verze obsahuje veškerý vydaný dodatečný obsah (DLC), včetně rozšíření The Pale Reach, The Iron Rig, Blackstone Key a také speciálního rybářského prutu. Hráči tak mohou prožít celé dobrodružství odehrávající se v tajemných mořských oblastech. Během plavby mezi mlžnými souostrovími budou vytahovat z hlubin různé poklady a postupně odhalovat záhady ukryté pod hladinou.
Unpacking+
Hra Unpacking+, která získala ocenění Cultural Impact v App Store Awards 2023, je relaxační puzzle titul zaměřený na známý životní moment – vybalování věcí z krabic při stěhování do nového domova. Částečně jde o logickou hru s ukládáním předmětů, částečně o dekorování interiéru. Hráči při vybalování postupně objevují detaily o životě postavy, jejíž příběh skládají dohromady.
My Very Hungry Caterpillar+
Hra My Very Hungry Caterpillar+ vychází z oblíbené postavičky, která si získala srdce milionů dětí po celém světě. Tento titul, oceněný v rámci App Store „Best of“, umožňuje hráčům starat se o vlastní housenku. Hráči ji krmí, hrají si s ní a objevují její svět. Postupně roste, odemyká nové aktivity, vytvoří kokon a nakonec se promění v krásného motýla. Jde o interaktivní zážitek vhodný pro celou rodinu, který oživuje nadčasový příběh Erica Carlea.
Nové aktualizace a crossover se Star Wars
Apple Arcade však nepřináší pouze nové hry, ale také exkluzivní aktualizace. Už 19. března se například ve hře Disney SpellStruck objeví nové mapy režimu Adventure inspirované filmem Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder. Do hry přibudou také nové hratelné postavy, včetně Dartha Vadera a Landa Calrissiana. Dne 9. dubna pak hra Puyo Puyo Puzzle Pop oslaví 35. výročí série Puyo Puyo. Aktualizace přidá zcela nový herní režim Puyo Puyo Garden, ve kterém si hráči budou moci pěstovat vlastní Puyo, starat se o ně a následně s nimi bojovat.