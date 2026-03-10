Polibek přes internet? Vědci vytvořili zařízení, které ho dokáže přenést na dálku

Polibek na dálku už nemusí být jen romantická představa z filmů. Vědci představili technologii, která dokáže přes internet přenést skutečný polibek mezi dvěma lidmi. Speciální zařízení zaznamená tlak, pohyb i teplotu rtů a stejný pocit následně napodobí na druhé straně světa. Digitální komunikace dnes umožňuje téměř všechno. Můžeme si v reálném čase volat přes videohovory, sdílet fotografie během několika sekund nebo spolupracovat na projektech s lidmi na druhé straně planety. Přesto ale existovala jedna věc, kterou internet dlouho přenést nedokázal. Fyzický dotek. Právě ten je přitom pro lidskou komunikaci zásadní. Nový experimentální projekt vědců však naznačuje, že i tato hranice se může postupně začít posouvat.
Výzkumníci totiž vyvinuli zařízení, které dokáže zaznamenat skutečný polibek a přenést jej přes internet do druhého zařízení. Technologie využívá speciální silikonové rty vybavené senzory. Ty dokážou zachytit tlak rtů, jejich pohyb, směr i drobné nuance kontaktu během polibku. Data se následně převedou do digitální podoby a odešlou přes internet do druhého zařízení, které pomocí malých aktuátorů napodobí stejný pohyb i tlak. Partner na druhé straně tak může cítit velmi podobný kontakt, jaký by zažil při skutečném polibku. Podle prvních lidí, kteří zařízení testovali, je zážitek překvapivě realistický. Technologie totiž dokáže simulovat nejen samotný tlak rtů, ale také jemné pohyby a změny intenzity během kontaktu. Některé prototypy dokonce dokážou napodobit i teplotu rtů, což pocit ještě více přibližuje realitě.
Celý projekt vznikl jako součást výzkumu takzvané haptické komunikace. Jde o oblast technologií, která se snaží přenášet fyzické pocity prostřednictvím digitálních systémů. Haptické technologie už dnes využívají například herní ovladače, virtuální realita nebo moderní chytré telefony, které pomocí vibrací simulují dotyk nebo tlak. Přenos polibku je ale výrazně složitější, protože vyžaduje velmi přesné snímání pohybů a drobných změn tlaku. Právě proto vědci použili kombinaci senzorů, které dokážou zaznamenat nejen sílu kontaktu, ale i směr pohybu rtů a jeho dynamiku. Všechna tato data se následně přenášejí v reálném čase přes internet a druhé zařízení je okamžitě převádí zpět do fyzického pohybu. Díky tomu vzniká pocit, který může připomínat skutečný polibek.
Technologie může mít překvapivě praktické využití. Jedním z hlavních scénářů, o kterých vědci mluví, jsou vztahy na dálku. Miliony párů po celém světě dnes žijí odděleně kvůli práci, studiu nebo životním okolnostem. Videohovory sice umožňují vidět partnera téměř kdykoliv, ale fyzický kontakt zůstává nemožný. Právě zde by podobná technologie mohla pomoci alespoň částečně přiblížit pocit blízkosti. Vývojáři zároveň upozorňují, že technologie je zatím stále ve fázi experimentu. Prototypy vznikají především v univerzitních laboratořích a jejich cílem je hlavně testovat možnosti přenosu doteku na dálku. Přesto už nyní vyvolává podobný výzkum velkou pozornost, protože ukazuje, kam by se digitální komunikace mohla v budoucnu posunout.
Někteří odborníci zároveň upozorňují, že přenos doteku na dálku otevírá i nové otázky. Technologie, které simulují fyzický kontakt, mohou výrazně změnit způsob, jakým lidé komunikují nebo vytvářejí vztahy. Podobně jako sociální sítě v minulosti proměnily způsob seznamování, může i haptická komunikace změnit to, jak lidé vnímají blízkost v digitálním světě. Výzkum přenosu doteku ale nemusí zůstat jen u romantických aplikací. Podobné technologie se zkoumají také v medicíně, kde by mohly pomoci například při robotických operacích na dálku. Lékaři by díky nim mohli nejen vidět operační pole, ale také cítit tlak nebo odpor tkáně prostřednictvím robotických nástrojů. V jiných projektech se zase testuje využití haptiky ve virtuální realitě, kde by lidé mohli fyzicky interagovat s digitálním prostředím.
Polibek přes internet tak možná zní jako kuriozita, ale ve skutečnosti jde o součást mnohem širšího technologického trendu. Vývojáři se stále více snaží propojit digitální a fyzický svět tak, aby komunikace na dálku byla co nejpřirozenější. A pokud bude vývoj podobných technologií pokračovat stejným tempem jako v posledních letech, je možné, že budoucnost internetu nebude stát jen na obrazu a zvuku. Jednoho dne by totiž mohl přenášet i dotek. A tím by se hranice mezi fyzickou a digitální komunikací zmenšila víc než kdy dříve.