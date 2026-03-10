Omrzel vás iPhone? Zkuste nový Samsung Galaxy S26, nyní s parádními předobjednávkovými bonusy

Komerční sdělení: Začátek roku patří již řadu let novým vlajkovým lodím od Samsungu a letošek v tomto směru není jiný. Zatímco Apple ukázal v posledních týdnech svůj low-endový iPhone 17e, Samsung chce naopak diktovat tempo mobilního světa svými high-endy z řady Galaxy S26.
Stejně jako v předešlých letech, hlavním tahounem řady S26 je model Ultra, který disponuje nejlepšími technickými specifikacemi v čele s perfektním displejem schopným skrýt citlivé údaje při pozorování z úhlu, velmi komplexním fotoaparátem nebo třeba dobrou výdrží baterie. Model Ultra pak doplňuje dvojice levnějších, avšak stále velmi dobrých modelů S26 a S26+, které jsou obdobami základních iPhonů.
A to nejlepší? Do dnešního dne lze tyto telefony předobjednat za fantastické ceny. Na Mobil Pohotovosti lze například v rámci předobjednávkové akce zakoupit vyšší úložnou kapacitu za cenu nižší, čímž se dokážete dostat na slevu až 5500 Kč. Dále můžete získat dárek za recenzi v hodnotě až 9990 Kč, 7% slevu na ISIC a co je možná nejlepší, 3letou záruku zdarma. Samozřejmostí je pak možnost nákupu na splátky, potažmo snížení ceny nového telefonu výkupem toho starého. Zkrátka a dobře, pokud vás řada Galaxy S26 zajímá, je nyní ideální chvíle k jejímu předobjednání. Výhodné předobjednávky totiž končí už dnes.
Samsung Galaxy S26 lze předobjednat zde
U Mobil Pohotovosti předobjednáte řadu Galaxy S26 už od 600 Kč měsíčně, se zvýhodněním až 18 800 Kč a speciálně také se 3letou zárukou zdarma. Více informací naleznete zde.