JBL spustilo limitovanou akci: Prémiová sluchátka nyní pořídíte výrazně levněji

Pokud jste uvažovali nad koupí kvalitních sluchátek, nyní může být ideální doba. Značka JBL spustila limitovanou akci, v jejímž rámci lze získat prémiová sluchátka se slevou až do 20 %. Stačí použít slevové kódy, které snižují cenu vybraných modelů. Nabídka je však časově omezena do 15.3.2026.
JBL Tour One M3 Smart TX ve slevě 20 % s kódem ‘’SLUCH20’’
- Vlajkový model JBL sluchátek přes hlavu v balení s bluetooth vysílačem
- Pokročilé ANC efektivně eliminuje zvuky turbín v letadle nebo hlučnou kabinu ve vlaku, zatímco 70H výdrže zaručí, že je nemusíte nabíjet celý týden. Hi-Res Audio s JBL Pro Sound poskytují opravdu přesný a plně personalizovaný zvukový výkon.
- Ovladač SmartTX umožňuje bezdrátový a také bezztrátový přenos zvuku i ze zařízení bez Bluetooth.
- Díky praktickému cestovnímu pouzdru jsou JBL Tour One M3 Smart TX ideálním společníkem na služební cesty, do letadla nebo na každodenní cestu vlakem.
Sluchátka JBL Tour One M3 Smart TX nyní můžete získat s 20% slevou exkluzivně na jbl.cz. Při objednávce stačí zadat kód SLUCH20. Původní cena 9 990 Kč tak klesne na 7 992 Kč.
CZ: JBL Tour One M3 Smart TX lze zakoupit zde
JBL Tour Pro 3 ve slevě 10 % s kódem ‘’SLUCH10’’
- Prémiová TWS sluchátka do uší s inteligentním, dotykovým Auracast smart pouzdrem, které umožňuje ovládání, přizpůsobení nastavení i snadné sdílení zvuku bez použití telefonu.
- Adaptivní ANC se postará o nerušené soustředění v práci, poslech hudby na cestách i v rušném městě, přičemž kombinovaná výdrž až 44 hodin zajistí hudbu během celého dne.
- Hybridní duální měniče s JBL Pro Sound přinášejí čisté výšky, výrazné basy a detailní zvuk, který oceníte při hudbě, videích, ale i telefonování.
- Zvukové nastavení jsou plně personalizované v aplikace JBL Headphones a komfort zajišťuje široký výběr nástavců: až 5 velikostí silikonových a 1 pěnový pár.
Sluchátka JBL Tour Pro 3 nyní můžete získat s 10% slevou exkluzivně na jbl.cz. Při objednávce stačí zadat kód „“SLUCH10„. Původní cena 7 590 Kč tak klesne na 6 831 Kč.
CZ: JBL Tour Pro 3 lze zakoupit zde
Kompletní přehled sluchátek ve slevě naleznete na jbl.cz. Při objednávce nezapomeňte využít slevové kódy SLUCH10’ nebo SLUCH20’. Akce trvá do neděle 15.3.2026.