EVOLVEO BoneMax: nová generace sluchátek s přenosem zvuku přes lícní kosti

EVOLVEO uvádí na trh novou generaci bezdrátových sluchátek s přenosem zvuku přes lícní kosti. Díky pokročilé technologii přenosu zvuku přes lícní kosti (Bone conduction) sluchátka EVOLVEO BoneMax umožňují uživatelům vychutnat si krystalicky čistý zvuk, aniž by ztratili kontakt se svým okolím. EVOLVEO BoneMax jsou ideální volbou například pro běžce nebo cyklisty, a díky certifikaci IPX8 dokonce i pro plavce.
Bezpečnost na prvním místě
Na rozdíl od tradičních sluchátek, která utěsní zvukovod, přenáší EVOLVEO BoneMax zvuk pomocí vibrací přes lícní kosti přímo do vnitřního ucha. Výsledkem je brilantní zvuk s hutnými basy, zatímco uši zůstávají volné. To je klíčové pro bezpečnost v městském provozu, kde je slyšet blížící se auto nebo při práci, kdy je důležitá komunikace s okolím.
Svoboda bez telefonu: 32 GB vnitřní paměti
Sluchátka BoneMax mohou fungovat i bez připojení k telefonu. Jsou vybavena vnitřní pamětí o kapacitě 32 GB, která pojme až 8 000 skladeb ve formátu MP3 nebo WAW. Sportovci tak mohou nechat telefon doma a užívat si hudbu naplno. Pro ty, kteří preferují streamování, je k dispozici nejmodernější Bluetooth 6.0 s podporou kodeků AAC a SBC, zajišťující stabilní spojení na vzdálenost až 10 metrů.
Do bazénu i do deště
S certifikací IPX8 sluchátka EVOLVEO BoneMax odolají i vodě. Sluchátka jsou plně vodotěsná a zvládnou ponoření do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. Jsou tak perfektní volbou pro plavce nebo pro outdoorové nadšence, které neodradí ani silný déšť.
Ergonomie a pohodlí
Při vývoji sluchátek byl kladen důraz na ergonomii. Sluchátka váží pouhých 29 gramů. Použitá kovová výztuha zajistí, že sluchátka drží na svém místě i při prudkých pohybech, zatímco silikonový povrch a unikátní vzduchové kapsy na ušních obloucích zaručují pohodlí i po hodinách nošení.
Klíčové vlastnosti EVOLVEO BoneMax:
- Technologie Bone Conduction: Přenos zvuku přes lícní kosti.
- Vodotěsnost IPX8: Vhodná pro plavání a extrémní sporty.
- Duální režim: Bluetooth 6.0 + MP3 přehrávač (32 GB vnitřní paměť).
- Dlouhá výdrž: Až 8 hodin nepřetržitého hraní na jedno nabití (150 mAh baterie).
- Kvalitní hovor: Integrovaný mikrofon s potlačením šumu a ozvěny.
- Magnetické nabíjení: Snadné a bezpečné připojení nabíjecího kabelu.
Dostupnost a cena
Sluchátka EVOLVEO BoneMax se dodávají ve dvou barevných variantách (modrá a šedá) a jsou dostupná prostřednictvím sítě internetových obchodů a vybraných prodejců za 2 490 Kč včetně DPH.
Specifikace
- Baterie: 150 mAh (Li-Polymer)
- Materiál: ABS, ocel, silikon
- Frekvenční rozsah sluchátek: 20 Hz – 20 kHz
- Impedance sluchátek: 8 Ω
- Citlivost sluchátek: – 88 dB
- Citlivost mikrofonu: -38 dB (±3 dB)
- Formáty: MP3, WAW, AAC, SBC, FLAC
- Podporované Bluetooth profily: HFP, A2DP, AVRCP
- Evropské certifikace RED, RoHS
- Rozměry (š × h × v): 110 x 123 x 45 mm
- Hmotnost: 29 g
Více informací o modré verzi naleznete zde, o šedé verzi pak zde.
