Dítě chce mačkat klávesnici vašeho počítače? Tato stránka je na to perfektní

Máte doba mlaého záškodníka, který kdykoli vidí jak pracujete na počítači, chcete vyzkoušet? Pak existuje stránka, kterou stačí otevřít a můžete jej nechat dělat si co chce, bez toho, aniž byste se museli bát, že vašim obchodním partnerům odešle mail, smaže vám fotky nebo odinstaluje polovinu aplikací. Samozřejmě i my vychováváme dítě bez obrazovky a v podstatě kromě dlouhých cest autem nebo letů přes atlantik se na displej nedívá. Ale když vidí, jak pracuju, občas prostě přiběhne a chce si párkrát vyzkoušt jak že se ta myš a klávesnice používají a co dělají na obrazovce. Pokud za vámi tedy příště přiběhne váš nejlepší kamarád a bude chtít zkusit ovládnout počítač, stačí přejít na tinyfingers.net a tam už si může dělat cokoli ho napadne. Myš, klávesnice, vše reaguje a když zmáčkne písmena uvidí písmena, když zmáčkne zvláštní znaky objeví se obrázky.