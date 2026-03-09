Do Česka mířily stovky padělků iPhonů a příslušenství. Celníci je zastavili na poslední chvíli

Na český trh mířily stovky kusů zboží, které na první pohled vypadalo jako produkty známých značek. Ve skutečnosti však šlo s největší pravděpodobností o padělky. Ty urazily tisíce kilometrů ze třetích zemí, aby nakonec skončily na stole celníků v Ostravě, kteří jim vystavili stopku ještě dříve, než se stihly dostat mezi zákazníky.
Při kontrolách leteckých zásilek určených k propuštění do volného oběhu totiž příslušníci Celního úřadu v Ostravě zadrželi více než 600 kusů zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví. Pokud by přitom šlo o originální výrobky, jejich hodnota by se vyšplhala na statisíce korun.
Zásilky dorazily do Česka leteckou přepravou a kontrola probíhala na pracovišti v Mošnově. Právě při ověřování celních prohlášení pojali celníci důvodné podezření, že zboží neoprávněně používá loga známých světových značek. A jak se následně ukázalo, podezření nebylo vůbec od věci.
Fotogalerie
Obsah zásilek byl totiž poměrně pestrý. Celníci v nich objevili například 16 iPhonů a 8 iPadů, dále více než dvě stovky adaptérů a nabíjecích kabelů Samsung a téměř 180 zadních krytů a obalů na iPhony a Samsungy. Nechyběla pak samozřejmě ani sluchátka AirPods, Samsung a Lenovo, několik desítek baterií do mobilních telefonů různých výrobců a dokonce také pět parkovacích kamer označených logem Volkswagen.
Podle tiskové mluvčí Celního úřadu v Ostravě patří právě letecká přeprava ze třetích zemí mezi časté cesty, jak se padělané zboží snaží dostat na evropský trh. Kontroly podobných zásilek tak mají jasný cíl – zabránit tomu, aby se výrobky, které porušují práva ochranných známek a často zároveň nesplňují ani bezpečnostní standardy, dostaly mezi běžné spotřebitele.
O tom, jaký bude další osud zadrženého zboží, nyní rozhodnou samotní držitelé ochranných známek. Ve většině podobných případů přitom celý příběh končí poměrně rychle. Zboží putuje do takzvaného zjednodušeného řízení, jehož výsledkem bývá zničení padělků. Jinými slovy, stovky produktů, které měly zamířit na český trh, nakonec skončí úplně jinde – v likvidaci.