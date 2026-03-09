Co takhle mít bazén ve tvaru loga Applu nebo iPhone?

Už vás nebaví mít na zahradě obyčejný bazén? Tak pak se možná stojí za to inspirovat následující dvojicí videí, ve kterých se můžete podívat na to, jak by mohl vypadat váš budoucí bazén. Videa jsou samozřejmě vytvořena přes AI, ovšem není v podstatě nic, co by na nich bylo nemožné vytvořit ve skutečnosti a pokud jste opravdový fanoušek, pak není nad čím váhat. Věřím, že pokud si navíc uděláte podobný bazén na své vlastní zahradě a nebudete jej používat ke komerčním účelům, Apple přihmouří oko i nad tím, že to není úplně košér vůči ochranné známce na logo. Ostatně podívejte se sami, zda byste něco podobného chtěli na vlastní zahradě.
