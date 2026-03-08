Zjistěte, za jak dlouho se váš iPhone plně nabije

Jedna z věcí, která mě na starších verzích iOS vždycky lehce rozčilovala, bylo odhadování. Podíváte se na 37 %, víte, že za hodinu odcházíte, a začnete si v hlavě počítat, jestli to „asi“ stihne. S příchodem iOS 26 tohle odpadlo. Systém vám totiž konečně rovnou řekne, kdy bude iPhone nabitý na 100 %.
Kde přesně čas do plného nabití najdete
Jakmile připojíte iPhone k nabíječce, stačí otevřít Nastavení → Baterie.
Vedle indikace nabíjení se zobrazí konkrétní časový odhad. Typicky uvidíte něco jako „Plně nabito za 24 min“ nebo „1 h 12 min“. Odhad se průběžně přepočítává podle toho, jak rychlé nabíjení používáte a v jakém stavu baterie aktuálně jste.
Osobně tuhle funkci využívám hlavně ráno. Když zjistím, že mám před odchodem ještě 18 minut a telefon bude na 100 %, nechám ho klidně připojený. Když ale vidím, že plné nabití bude až za hodinu, rovnou si beru powerbanku.
Rozdíl mezi rychlonabíječkou a slabým adaptérem je najednou vidět
Co mě také překvapilo příjemně, je, jak jasně iOS 26 ukáže rozdíl mezi nabíječkami. Když připojím silnější adaptér s podporou rychlonabíjení, čas okamžitě výrazně klesne. Naopak u slabšího adaptéru nebo starší USB zásuvky systém nejen zobrazí delší dobu, ale umí i upozornit, že nabíjení probíhá pomaleji.Dřív jsem si občas říkala, že „to dneska nějak trvá“. Teď vidím konkrétní číslo a přesně vím proč.
Odhad i na zamčené obrazovce
Při opravdu nízkém stavu baterie se při nabíjení objeví odhad i přímo na zamčené obrazovce. Typicky informace, za jak dlouho se iPhone dostane alespoň na 80 %. To je praktické ve chvíli, kdy potřebujete rychlé dobití před odchodem a víte, že vám stačí „bezpečná rezerva“, ne plných 100 %.
Navíc po odpojení telefonu v sekci Baterie vidíte, kdy a na kolik procent byl naposledy nabit. Pokud si hlídáte kondici baterie nebo optimalizované nabíjení, jsou to užitečné detaily.
Drobná, ale užitečná vychytávka
V praxi tato funkce skutečně ušetří čas i nervy. Už žádné kontrolování procent každých pár minut. Žádné odhady typu „ještě chvilku to nechám“. iOS 26 tímhle krokem udělal něco, co mám na Applu ráda – nevymyslel nic převratného, ale vzal běžnou každodenní situaci a zpřehlednil ji jedním konkrétním číslem.