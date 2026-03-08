Zavřít reklamu

Tyto zajímavé iOS aplikace si rozhodně zaslouží vaši pozornost

Amaya Tomanová
Baseball Club

Baseball Club přináší online PvP zápasy, trénink dovedností i postup po žebříčku hráčů. Nechybí možnost zlepšovat tým a ladit strategii podle soupeře. Hra cílí jak na fanoušky baseballu, tak na ty, kteří si chtějí vyzkoušet svižnou sportovní akci na mobilu bez složitého nastavování. Líbí se mi, že kombinuje soutěživost s relativně rychlými zápasy, takže se hodí i na kratší herní epizody.

Dissolve

Dissolve je vizuálně výrazná akční hra, ve které se vyhýbáte střelám a čelíte nepřátelům v neustále se proměňujícím prostředí. Obtížnost postupně roste a vyžaduje čím dál lepší reflexy i soustředění. Oceňuji hlavně dynamiku – hra nenechá hráče vydechnout a staví na tempu, které je od prvních minut znát.

Woodie Tree Adventures Deluxe

Woodie Tree Adventures Deluxe je roztomilá 3D adventura zasazená do osmi kouzelných světů. S hlavním hrdinou sbíráte magické kapky vody a snažíte se obnovit rovnováhu přírody. Hra působí klidnějším dojmem a sází spíš na atmosféru než na stresující výzvy. Podle mého názoru je tahle hra ideální volbou pro chvíle, kdy chcete něco odlehčeného a vizuálně příjemného.

Stasis: Calorie Balance

Stasis: Calorie Balance pomáhá sledovat kalorický příjem a výdej, a tím lépe řídit hubnutí nebo nabírání svalové hmoty. Ve spolupráci s aplikací Apple Zdraví převádí data do přehledných grafů a ukazatelů, které rychle ukážou aktuální stav. Díky widgetům máte své cíle stále na očích a aplikaci lze používat samostatně i jako doplněk k jiným nástrojům. Praktické je hlavně to, že data nejsou jen čísla v tabulce, ale dávají jasný kontext k dlouhodobému vývoji. Jestli mě někdy naštvou staré dobré Kalorické tabulky, vyzkouším Stasis.

