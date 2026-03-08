Recenze FIXED GaN Charger 65W se samonavíjecím kabelem: Když nabíječka dostane nový rozměr

Nabíječky jsou dle mého názoru něčím, co většina z nás začne ve větší míře řešit až ve chvíli, kdy u nich něco začne zlobit, potažmo začnou něčím nevyhovovat. Ať už se bavíme o poruše, absenci konektorů pro připojení kabelu či nedostatečném výkonu, jedná se o věci, které rozhodně dokáží znepříjemnit den. A o to víc potěší, že v roce 2026 existují komplexní řešení, které nechají na tyto útrapy zapomenout. Jedním z nich je i FIXED GaN Charger 65W se samonavíjecím kabelem, která mi nedávno dorazila na vyzkoušení. Toho jsem se samozřejmě zhostil se vší vervou a proto je nyní nejvyšší čas na její zhodnocení.
Technické specifikace, zpracování a design
Na první pohled je FIXED GaN Charger 65W obyčejnou bílou síťovou nabíječku. Jakmile ji ale vezmete do ruky a začnete používat, rychle pochopíte, že tohle není jen další adaptér do zásuvky, kterých má každý z nás doma plno.
Základem této nabíječky je velmi příjemný výkon až 65 W, což znamená, že s ní bez problémů nabijete třeba MacBook Air, potažmo MacBook Pro pomalejší cestou. Samozřejmostí je zde podpora Power Delivery 3.0 a nechybí ani PPS s variabilním napětím v rozsahu 3,3–21 V při 3 A, což ocení i majitelé jiných zařízení než těch s nakousnutým jablkem.
Hlavní kouzlo ale nespočívá jen ve výkonu. Tím největším trumfem je integrovaný samonavíjecí USB-C kabel o délce 64 cm, který stačí jen vytáhnout, zapojit a po skončení nabíjení se zase elegantně vrátí zpět do těla adaptéru. Magnetické uchycení navíc drží kabel přitisknutý k tělu nabíječky, takže nikde nic netrčí a nepřekáží.
Vedle vestavěného kabelu je k dispozici ještě druhý USB-C port s tím, že pokud nabíjíte jedno zařízení, dostane plných 65 W. Jakmile pak zapojíte dvě zařízení současně, výkon se rozdělí na 45 W přes integrovaný kabel a zhruba 20 W přes druhý port. V praxi to znamená, že notebook nabíjíte stále dostatečně rychle a k tomu bez problému dobíjíte i iPhone nebo jiné příslušenství.
Rozměry 48 × 85 × 55 mm a hmotnost 185 gramů z ní nedělají úplného drobečka, ale na 65W adaptér s integrovaným navíjecím mechanismem jde o velmi rozumné hodnoty. Technologie GaN zde navíc hraje klíčovou roli. Nabíječka se totiž díky ní ani při vyšší zátěži zbytečně nepřehřívá a drží si kompaktní rozměry.
Fotogalerie
Testování
Upřímně, k podobným „vše v jednom“ řešením bývám lehce skeptický. Když se mi totiž v minulosti dostala do rukou elektronika s integrovanými kabely, byly právě tyto kabely zpravidla slabším článkem celého produktu, protože působily nekvalitně a tak podobně. Tady jsem ale po několika týdnech používání změnil názor.
Kabel totiž stále působí pevně, mechanika navíjení je hladká a celé řešení díky tomu absolutně nepůsobí lacině. Ostatně, samotný výrobce uvádí testování na více než 10 000 vytažení, což je číslo, které už budí respekt (a ke kterému upřímně nevím, jestli jsem někdy schopen se vůbec přiblížit). V praxi jsem ocenil hlavně to, že jsem přestal řešit, jestli mám kabel v batohu, což mě už nesčetněkrát vypeklo. S touto nabíječkou ale prostě nemůžete zapomenout něco, co je pevnou součástí nabíječky, což je stav ideál.
Osobně jsem tuto nabíječku používal nejvíce na cestách, při kterých je toto usnadnění extrémně návykové. V hotelu, ve vlaku nebo třeba na schůzce totiž jen vytáhnete adaptér, rozvinete kabel, zapojíte MacBook a máte hotovo. Nemusíte tedy řešit hledání správné délky, rozmotávání či cokoliv podobného A pokud potřebujete dobít ještě telefon, druhý USB-C port to vyřeší bez kompromisů.
Z hlediska rychlosti nabíjení se adaptér chová přesně tak, jak byste od 65W PD zdroje čekali. MacBook Air se nabíjí svižně, i při práci se stav baterie postupně zvyšuje. iPhone si vezme maximum, které potřebuje, a nijak se neomezuje ani při současném nabíjení notebooku. A když máte nabito, vše jednoduše odpojíte, kabel necháte zavinout do těla, nabíječku hodíte do batohu a máte po starostech. Zkrátka a dobře, skvělé a jednoduché řešení, u kterého jsem vlastně nenašel žádné negativum, když nad předešlými týdny takto zpětně přemýšlím.
Resumé
FIXED GaN Charger 65W je nabíječka, kterou si dost možná koupíte jen s myšlenkou, že „prostě potřebujete novou nabíječku“, ale nakonec zjistíte, že vám zjednodušila každodenní fungování víc, než jste čekali. Minimálně v mém případě to totiž tak rozhodně bylo, až mě to samotného překvapilo.
Kombinace 65W výkonu, podpory Power Delivery 3.0, dvou USB-C výstupů a hlavně integrovaného samonavíjecího kabelu dává dohromady velmi praktický celek, který si vás právě pro svou praktičnost dokáže velmi rychle získat. Ano, není to nejmenší adaptér na trhu a není to ani nejlevnější řešení. Pokud ale chcete mít jistotu, že s jedním kusem hardwaru nabijete notebook i telefon a zároveň se zbavíte věčně zamotaných kabelů, dává tahle nabíječka až překvapivě velký smysl.