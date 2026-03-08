Nový QuTS hero 6 od QNAP: vysoká dostupnost, silnější zabezpečení a chytřejší práce s daty

QNAP posouvá svůj ZFS systém QuTS hero 6, vybavený samoregenerační funkcí, do další fáze – nedávno vyšla Public Beta 3 (h6.0.0.3397, build 20260206). Berte to jako ochutnávku toho, kam se platforma posune v oblasti dostupnosti služeb, bezpečnosti a správy. Ale upozorňujeme, že protože jde o betu, testujte software ideálně na druhém NAS nebo mimo kritickou produkci.
Co QuTS hero 6 přináší
Největší změna celé řady h6.0 je High Availability Manager – QNAP tím posouvá QuTS hero blíž k „serverové“ realitě, kde je klíčová vysoká dostupnost. V praxi si ze dvou NAS postavíte active-passive HA cluster: aktivní uzel obsluhuje data a služby, pasivní uzel průběžně synchronizuje jeho stav a je připraven převzít roli. Jakmile dojde k problému (třeba hardwarová závada, výpadek nebo plánovaný restart), systém umí automaticky přepnout provoz na pasivní uzel, takže výpadek je výrazně kratší nebo pro uživatele v síti téměř neznatelný. Kromě toho přináší QuTS hero 6 také řadu úprav grafického uživatelského rozhraní (GUI), které zvyšují přehlednost systému a zpříjemňují každodenní práci se správou NAS.
Toto řešení dává smysl především tam, kde NAS funguje jako centrální úložiště pro sdílení souborů, iSCSI nebo produkční data a delší odstávka nepřipadá v úvahu. Oproti dražším enterprise úložištím s dual-controller architekturou jde o praktičtější cestu: vysokou dostupnost můžete získat „jen“ pomocí dvou kompatibilních QNAP NAS, bez nutnosti měnit celou infrastrukturu. QNAP zároveň uvádí, že v h6.0 má být většina služeb pro HA nasazení připravená a kompatibilita se postupně rozšiřuje.
Bezpečnostní část míří na ransomware a compliance. QuTS hero 6 přidává immutable snapshots (snímky uzamčené proti změně/smazání po zadanou dobu) a podporu KMIP pro centralizovanou správu šifrovacích klíčů. V přihlašování se objevují moderní metody jako FIDO2 / passkeys a možnost přihlášení do NAS přes QNAP ID. QNAP zároveň zmiňuje i ACL 2.0 pro rychlejší práci s oprávněními ve velkých adresářích, jednodušší SAN správu díky Fibre Channel NPIV a podporu Qtier (automatické pozicování dat) přímo v QuTS hero.
Fotogalerie
Novinkou je také On-Prem LLM v Qsirch. Inteligentní vyhledávání na NAS nyní podporuje RAG Search, které umí propojit lokálně nasazené open-source jazykové modely (například DeepSeek, Gemma, Phi nebo Mistral) s obsahem vašich souborů na NAS – a to na modelech připravených pro akceleraci pomocí GPU. V praxi to znamená, že Qsirch dokáže rychle analyzovat a shrnovat lokální dokumenty přímo u vás, bez odesílání dat do cloudu. Získáte tak plnou kontrolu nad daty a zároveň nižší latenci, protože se vše zpracovává lokálně.
Co je nové v Public Beta 3
Beta 3 je hlavně o dotažení detailů. Pokud používáte NAS jako Domain Controller, můžete nově nastavit funkční úroveň domény až na Windows Server 2016. Při nastavování sdílených složek systém kontroluje verzi ACL a nedovolí použít konfiguraci, která by překročila limit počtu ACL záznamů. V desktopu se zlepšily notifikace aktualizací – App Center ukáže odznáček s počtem aktualizací a u aplikací nabídne „guided update“, aby vám žádná aktualizace neutekla.
V SAN části QNAP vylepšil kontroly stavu FC NPIV a chování při chybách. Když vytvoření NPIV selže nebo je problém s konektivitou, port se přepne do offline a rozhraní jasně ukáže stav služby. Pokud storage pool spadne do error stavu, jsou nově povolené jen operace pro odmapování LUN (ostatní akce jsou blokované kvůli stabilitě). Při vytváření poolu se zkracuje čas díky úpravě logiky volby „Optimize performance“ a ve Storage Manageru přibyl krátký průvodce, který novinky rychle vysvětlí.
Kompatibilita a instalace
Instalovat beta verzi QuTS hero 6 můžete na níže uvedené modely:
- TS-h2490FU/TS-h1090FU
- TS-h1290FX
- TDS-h2489FU/ TDS-h2489FU R2
- TS-h3088XU-RP
- TVS-h1288X/TVS-h1688X
- TS-h1886XU-RP/TS-1886XU-RP/TS-h1886XU-RP R2
- TS-h686/TS-h886
- TNS-h1083X,TNS-h1083X (A Side),TNS-h1083X (B Side)
- TS-883XU/TS-883XU-RP/TS-1283XU-RP/S-1683XU-RP/TS-983XU/TS-983XU-RP/TS-2483XU-RP/TS-h1283XU-RP/TS-h2483XU-RP/TS-h1683XU-RP
- TS-h977XU-RP/TS-h1277XU-RP/TS-h1677XU-RP/TS-h2477XU-RP
- TS-h1277AXU-RP/TS-h1677AXU-RP/TS-h2477AXU-RP/TS-h3077AFU
- TVS-h1675U-RP/TVS-h1275U-RP/TVS-h875U-RP/TVS-h875U
- TVS-675
- TVS-h474/TVS-h674/TVS-h874/TVS-h874X/TVS-h674T/TVS-h874T
- TBS-h574TX
- TS-873AU/TS-873AU-RP/TS-1273AU-RP/TS-1673AU-RP/TS-873AeU/TS-873AeU-RP
- TS-h973AX/TS-473A/TS-673A/TS-873A
- TVS-672X/TVS872X/TVS-672N/TVS-872N/TVS-472XT/TVS-672XT/TVS-872XT
- TS-1655/TS-855X
- TS-855eU/TS-855eU-RP/TS-h1655XeU-RP
- TS-253E/TS-453E
- HS-264/TBS-464/TS-364/TS-464/TS-664/TS-264/TS-464C2
- TS-466C
- TS-464U/TS-464U-RP/TS-1264U-RP/TS-464eU/TS-864eU/TS-864eU-RP
- TS-i410X/TS-410E
- TS-h765eU
- TS-h1277AFX
- Qu805/Qu605/Qu405
- TVS-AIh1688ATX
Pokud už QuTS hero používáte, stáhněte firmware pro svůj model z QNAP Download Center a proveďte manuální instalaci v rozhraní NAS (Ovládací panely → Systém → Aktualizace Firmwaru → Ruční Instalace), vyberete rozbalený soubor s firmwarem a potvrdíte aktualizaci. Při přechodu z QTS na QuTS hero je nutné počítat s úplným smazáním dat, protože oba systémy využívají rozdílné souborové systémy (ext4 a ZFS). Před samotnou změnou NAS systému proto důrazně doporučujeme mít všechny data bezpečně zálohovaná na jiném úložišti.
Pozor na omezení bety: v h6.0 končí podpora některých rozšiřujících karet (vybrané Mustang a QM2 modely) a část aplikací je dočasně nedostupná. QNAP také uvádí aplikace, které už v h6.0 nepodporuje (např. IDrive, JRE, Python/Python3, QButton nebo Skype), takže před testem si zkontrolujte kompatibilitu v App Center.
QuTS hero 6 je zatím stále ve veřejné betě, ale už teď je vidět, že QNAP míří na výrazně „dospělejší“ nasazení – ať už jde o vyšší dostupnost díky High Availability Manageru, nebo o nové možnosti práce s daty a vyhledáváním typu RAG Search přímo na NAS. Pokud si chcete novinky vyzkoušet mezi prvními, doporučujeme betu instalovat hlavně v testovacím prostředí nebo na sekundární jednotce a předem zkontrolovat kompatibilitu modelu i aplikací. Jakmile se QuTS hero 6 přiblíží finální verzi, může z něj být jedna z největších aktualizací platformy za poslední roky – a hlavně příjemný posun pro každého, kdo chce mít data pod kontrolou, rychle dostupná a s minimem výpadků.