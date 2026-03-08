Na co se podívat na HBO Max tento týden?

Piráti!
Pirát Kapitán s chatrnou posádkou čelí ďábelské královně, zachraňuje mladého vědce a vrhá se do velkého dobrodružství. Překvapivě příjemná komedie, u které se pobaví i dospělí.
Teče tudy řeka
Presbyteriánský reverend Maclean z Montany učil své syny Normana a Paula vnímat krásu horské přírody, která je obklopovala. Vliv svérázných otcovských výchovných metod poznamenal každého z bratrů jiným způsobem. Oba však měli od dětství společný zájem – rybaření. Když se Norman po letech vrátil ze studií, z jeho mladšího bratra se stal novinář v místním tisku. Rodina tušila, že Paul propadl hazardním hrám a že se pohybuje v nebezpečném prostředí. Norman se zamiloval do dívky jménem Jessie. Halasná atmosféra v dívčině rodině se značně lišila od prostředí, v němž Norman dosud žil. Po přechodných nedorozuměních se oba mladí lidé rozhodnou pro společný život v Chicagu, kde má Norman působit jako vysokoškolský profesor. Před svým odjezdem Norman strávil s otcem a Paulem krásný den na rybách. Nikdo netušil, že zanedlouho bude Paul zabit… To starý muž při samotářském rybolovu vzpomíná na všechny své blízké a na události, které se odehrály už tak dávno. Devadesátkový snímek z režisérské dílny Roberta Redforda s mladičkým Bradem Pittem v jedné z rolí patří mezi moje filmové dluhy, mám v plánu jej splatit tento víkend. Uživatelská hodnocení se různí, a sama jsem zvědavá, zda se přidám k táboru „výpravná poetika“ nebo „patetická nuda“.
Tenkrát v Hollywoodu
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los Angeles. Jedna z „novějších“ tarantinovek, která neurazí, ale ani příliš nenadchne. Leonardo DiCaprio i Brad Pitt podávají objektivně velmi slušný výkon, stopáž se ale časem může zdát být příliš dlouhou.
Nespoutaný Django
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít ženu, kterou musel před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů však netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého života. Přiznám se, že Nespoutaného Djanga jsem naposledy viděla krátce po jeho premiéře (což už je poměrně dlouho), a výrazná část mého tehdejšího nadšení byla nepochybně daná předchozím těšením na premiéru. Zkusím si tedy tento týden Djanga zopakovat a uvidíme, jaké bude moje hodnocení tentokrát.