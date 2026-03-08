Končí éra nedotknutelnosti? Velká technologická sedmička pod lupou investorů

Tisková zpráva: Výsledková sezóna za uplynulé čtvrtletí je kompletní a jako poslední odhalila své karty společnost Nvidia. Potvrdilo se tak to, co mnozí tušili. Technologičtí giganti stále hrají svou vlastní ligu. Zatímco zisky firem z uskupení Magnificent 7 vzrostly o neuvěřitelných 27,2 %, zbytek indexu S&P 500 si připsal růst o poznání skromnějších 9,8 %. Přesto se v táboře investorů objevují první vrásky, protože se ukazuje, že ani tato impozantní čísla už nejsou automatickou zárukou růstu akcií.
Zdroj: FactSet
Miliardové sázky na umělou inteligenci
Hlavním tématem všech reportů byla umělá inteligence a kapitálové výdaje na její rozvoj, přičemž oznámené investice jsou z říše snů. Meta plánuje letos do AI infrastruktury vložit až 135 miliard dolarů a Alphabet ohromil růstem cloudu o 48 %, přičemž rovněž avizoval masivní navýšení výdajů. Prvenství v investičních plánech však drží Amazon, který na rozvoj plánuje vynaložit rekordních 200 miliard dolarů. Největší pozornost však tradičně poutal Microsoft. Přestože reportoval výborná čísla, jeho cloud Azure rostl o nepatrný zlomek méně, než se čekalo. Tento rozdíl vyvolal na trhu paniku, která smazala miliardy z tržní hodnoty firmy a postarala se o jeden z největších nominálních propadů v historii. Ukazuje se, že investoři jsou v roce 2026 extrémně citliví na sebemenší zaváhání v tempu růstu.
Apple v ofenzivě a otazníky nad Teslou
Zatímco Tesla pokračuje v poklesu všech důležitých metrik a její investiční příběh se definitivně přesouvá od automobilů směrem k robotice a autonomním systémům, Apple příjemně překvapil. Technologický gigant z Cupertina zaznamenal silný růst tržeb z iPhonů a nečekaný úspěch na dříve problematickém čínském trhu, kde prodeje vzrostly o desítky procent. Zlatým hřebem sezóny však byla Nvidia. Celý svět napjatě čekal, zda poptávka po AI čipech neuvadá, ale společnost očekávání trhu opět drtivě překonala. Nvidia tím potvrdila, že hlad po výpočetním výkonu pro trénování modelů umělé inteligence je stále nenasytný a firma zůstává hlavním vítězem současné technologické transformace.
Paradox mezi zisky a cenou akcií
Navzdory těmto úspěchům se na trhu objevuje zajímavý paradox. I když zisky technologické sedmičky rostly v průměru trojnásobně rychleji než u zbytku trhu, od začátku roku jejich akcie mírně oslabují, zatímco širší index S&P 500 jako celek připisuje zisky. Investoři se začínají ptát, zda aktuální valuace těchto firem nejsou až příliš optimistické a zda se trh nezačíná více soustředit na dříve přehlížené sektory, které nabízejí atraktivnější poměr mezi rizikem a výnosem. Pochopení byznys modelů těchto firem je nyní důležitější než kdy dříve, protože rozdíly mezi jednotlivými tituly se začínají zvětšovat.
Detailní pohled na budoucnost technologií
Situace na trzích je v březnu 2026 plná protikladů, kde se rekordní zisky technologických lídrů potkávají s rostoucí nervozitou investorů a extrémními výdaji na budování infrastruktury. Pokud se chcete v tomto dynamickém prostředí lépe orientovat a pochopit, jak jednotlivé segmenty od cloudu po reklamu přispívají k výsledkům těchto obrů, doporučujeme prostudovat aktualizovaný Big tech e-book z dílny XTB. Materiál nabízí komplexní pohled na hospodaření, silné stránky i rizika společností jako Microsoft, Alphabet či Amazon a slouží jako praktický průvodce pro každého moderního investora.
