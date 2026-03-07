5 překvapivých věcí, které umí Spotlight na vašem Macu

Spotlight beru jako takové „rychlé centrum řízení“ Macu. Spousta lidí ho používá jen na hledání souborů, jenže on toho zvládne mnohem víc. Od té doby, co jsem si na něj zvykla, používám klasické Nastavení systému nebo Kalkulačku jen výjimečně. Stačí Cmd + mezerník a můžete začít.
Rychlý přístup do Nastavení systému
Do Nastavení systému se sice dostanete přes Apple menu, ale pokud víte, co přesně hledáte, Spotlight je rychlejší.
Po aktivaci Spotlightu stačí začít psát název konkrétní sekce, například:
- Zpřístupnění
- Plocha
- Dock
- Soukromí
- Trackpad
Spotlight nabídne přímý odkaz do dané části Nastavení systému. Nemusíte tak procházet celé menu a hledat správnou položku ručně.
Fotogalerie
Vyhledávání kontaktů
Spotlight umí pracovat i s aplikací Kontakty. Pokud začnete psát jméno uložené osoby, zobrazí se její vizitka s telefonním číslem, e-mailem i dalšími údaji. Tuto funkce využívám já osobně zejména tehdy, když potřebuji rychle zkopírovat kontakt nebo někomu zavolat, aniž bych musela spouštět samotnou aplikaci.
Okamžité vyhledávání na webu
Spotlight dokáže fungovat i jako rychlá brána na internet. Pokud potřebuji něco vyhledat, ale prokrastinace mi hrozí natolik, že by spuštění prohlížeče mohlo mít za následek nekonečné procházení zcela irelevantních nesmyslů, beru si na pomoc Spotlight.
Postup je jednoduchý:
- Spusťte Spotlight.
- Zadejte hledaný výraz.
- Stiskněte Cmd + B.
Automaticky se otevře nový panel v Safari s výsledky vyhledávání. Je to rychlejší než nejdříve spouštět prohlížeč a zadávat dotaz ručně.
Zobrazení cesty k souboru
Pokud přes Spotlight najdete konkrétní soubor a potřebujete vědět, kde přesně je uložený, existuje jednoduchý trik. Po vyhledání položky stačí podržet klávesu Cmd. Ve spodní části okna se zobrazí kompletní cesta k souboru nebo složce. To je užitečné například při organizaci dokumentů nebo při práci s více verzemi souborů. Přiznám se, že sama dávám přednost vyhledání cesty k souboru přes Finder, Spotlight to nicméně umí také.
Kalkulačka a převody jednotek
Spotlight zvládá základní i pokročilejší výpočty. Stačí příklad napsat přímo do vyhledávacího pole:
- 1250 * 3
- 15 % z 2400
- 9800 / 12
Výsledek se zobrazí okamžitě.
Stejně jednoduše fungují i převody jednotek:
- 180 cm na palce
- 5 km na míle
- 20 eur na koruny
Spotlight tak nahrazuje samostatnou kalkulačku i různé webové převodníky.