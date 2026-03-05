Předobjednejte si na iStores.cz žhavé Apple novinky a zajistěte si je tak mezi prvními

Komerční týden: Fanouškovský svět Applu má takřka za sebou velký týden. Od pondělí do středy totiž Apple světu dennodenně představoval nové produkty, jejich předobjednávky už nyní běží naplno a vy tak máte jedinečnou možnost si je zajistit mezi prvními v České republice. A že je o co stát. Prakticky každá novinka se totiž jeví extrémně zajímavě a lákavě.
To nejlepší si Apple schoval na středu, kdy světu představil nový MacBook Neo coby nejlevnější notebook ve své historii cílící na nenáročné uživatele, začátečníky s macOS či obecně lidi, kterým stačí líbivý, spolehlivý notebook s pár kompromisy. A cena? Fantastických 16 990 Kč, což novinku řadí hluboko pod cenu MacBooků Air, jenž byly doposud nejlevnějšími notebooky Applu. Předobjednat si jej na iStores můžete zde.
Vedle modelu Neo ukázal Apple i další dva notebooky ze své dílny – konkrétně pak MacBook Air M5 a MacBook Pro M5 Pro a M5 Max. Zatímco první láká kromě krásného designu a skvělé výdrže i na výkonnostní navýšení v kombinaci s dvojnásobným úložištěm v základní verzi, MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max jsou definicí brutálního výkonu a tedy i jedněmi z nejschopnějších pracantů, které v současnosti v portfoliu Applu naleznete. Jak MacBooky Air M5, tak MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max si můžete též již předobjednat na iStores.
Když už mluvíme o počítačích, byla by chyba nevzpomenout nové externí displeje. Ty Apple představil hned dva a to konkrétně ve formě modelu Studio Display a Studio Display XDR, přičemž první zmiňovaný je vylepšenou verzí modelu z roku 2021, druhý pak nástupcem Pro Display XDR displeje z roku 2019 a tedy zároveň i vlajkovou lodí externích displejů Applu. Pokud tedy toužíte ať už po nižší či vyšší verzi, je ideální čas na předobjednávku.
Fanoušky iPhonů pak potěší skutečnost, že jsme se dočkali odhalení další generace „éčkového“ modelu. Konkrétně dorazil iPhone 17e coby přímý nástupce iPhonu 16e, který se poučil z chyb svého předchůdce a dorazil v podstatně zajímavější verzi s vyšším výkonem, MagSafe konektorem či třeba dvojnásobným úložištěm v základu. Zkrátka a dobře, i základní model může být zajímavý a pokud si jej předobjednáte, můžete toho být svědky i vy.
Aby toho nebylo málo, připravil si Apple na tento týden ještě představení nové generace iPadu Air. Ta je nově osazena čipem M4, díky kterému se tak stává rázem skokově výkonnější a tedy i využitelnější pro více práce. Potěší zde ale třeba i nový 5G modem C1X, který by u modelů s podporou mobilního datového připojení měl zajistit jednak vyšší rychlosti připojení, ale taktéž energetické úspory. Tento model si lze předobjednat zde.